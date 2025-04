ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のグッズが集う「ちいかわPOP UP STORE」が、4月18日(金)〜5月6日(火)の期間、千葉・千葉市にあるそごう千葉店で開催される。■フォトスポットも設置今回開催される「ちいかわPOP UP STORE」は、新商品をはじめ、定番商品やガチャガチャなど約1000点のちいかわグッズがそろう、期間限定のポップアップショップ。会場にはキャラクターの紹介パネルやキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットも設置されており、ちいかわの世界が楽しめる空間となっている。また、お買いあげ特典も用意。ちいかわ関連商品を購入した人には「オリジナルステッカー」1枚、2200円(税込)購入した人には「POP UP STORE専用ショッパー」1枚がプレゼントされる。