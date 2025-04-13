[4.13 J1第10節](国立)

※14:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 18 下田北斗

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 23 白崎凌兵

MF 26 林幸多郎

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 99 高橋大悟

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

FW 20 長倉幹樹

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ