町田vs浦和 スタメン発表
[4.13 J1第10節](国立)
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ