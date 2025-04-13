秋田vs大宮 スタメン発表
[4.13 J2第9節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 24 深港壮一郎
DF 32 長谷川巧
MF 31 石田凌太郎
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 16 安光将作
MF 41 谷内田哲平
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 24 深港壮一郎
DF 32 長谷川巧
MF 31 石田凌太郎
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 16 安光将作
MF 41 谷内田哲平
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹