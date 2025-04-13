[4.13 J2第9節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 井上竜太

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 71 畑橋拓輝

MF 6 諸岡裕人

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

FW 10 小松蓮

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 5 長井一真

DF 24 深港壮一郎

DF 32 長谷川巧

MF 31 石田凌太郎

FW 9 中村亮太

FW 11 梶谷政仁

FW 29 佐藤大樹

FW 40 佐川洸介

監督

吉田謙

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 20 下口稚葉

DF 26 濱田水輝

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 10 豊川雄太

MF 14 泉柊椰

MF 22 茂木力也

MF 23 杉本健勇

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

控え

GK 21 加藤有輝

DF 5 浦上仁騎

DF 33 和田拓也

DF 37 関口凱心

MF 15 中山昂大

MF 16 安光将作

MF 41 谷内田哲平

FW 42 藤井一志

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

長澤徹