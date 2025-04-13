[4.13 J3第9節](春野陸)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

DF 72 福宮弘乃介

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 20 杉山伶央

MF 26 須藤直輝

MF 88 工藤真人

FW 11 小林心

FW 18 東家聡樹

控え

GK 1 黒川雷平

DF 2 吉田知樹

DF 25 今井那生

MF 7 金原朝陽

MF 17 伊藤綾汰

MF 24 岡澤韻生

MF 66 三好麟大

FW 9 新谷聖基

FW 29 内田優晟

監督

秋田豊

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

MF 10 岡庭裕貴

MF 14 関野元弥

MF 20 土佐陸翼

FW 7 鈴木隆雅

FW 77 田中パウロ淳一

FW 99 平岡将豪

控え

GK 1 原田欽庸

DF 4 内田錬平

DF 33 乾貴哉

MF 8 森俊貴

MF 16 加藤丈

FW 17 藤原拓海

FW 25 東川続

FW 40 鈴木国友

FW 90 ピーター・ウタカ

監督

今矢直城