高知vs栃木C スタメン発表
[4.13 J3第9節](春野陸)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 11 小林心
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 2 吉田知樹
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 17 伊藤綾汰
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 7 鈴木隆雅
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 4 内田錬平
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
FW 17 藤原拓海
FW 25 東川続
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 11 小林心
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 2 吉田知樹
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 17 伊藤綾汰
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 7 鈴木隆雅
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 4 内田錬平
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
FW 17 藤原拓海
FW 25 東川続
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城