◆広瀬アリス主演「なんで私が神説教」

【モデルプレス=2025/04/13】女優の広瀬アリスが主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「なんで私が神説教」(毎週土曜よる9時〜)の第1話が、12日に放送された。生徒・陽奈を演じる女優の清乃あさ姫(せいの・あさひ/19)が注目を集めている。<※ネタバレあり>無職生活を脱却するためになんとなく高校教師になった主人公・麗美静(広瀬)が、問題児揃いの生徒たちの事情に巻き込まれ、したくもない“説教”をしなければならない状況に追い込まれ、悪戦苦闘するさまを描く本作。いっぱい笑えてスカっとする新たな学校エンターテインメントとなる。

◆「なんで私が神説教」いじめっ子・陽奈(清乃あさ姫)が話題

◆「なんで私が神説教」陽奈役の清乃あさ姫って?

わけあって2年間、実家にこもってニート生活を続けてきた静が、母・叶子(堀内敬子)とその友人・加護京子(木村佳乃)に強引に説き伏せられ、高校教師として渋々社会復帰。京子が校長を務める私立名新学園2年10組の担任をやることになり、面倒事に巻き込まれないよう、当たり障りなく過ごそうとするも、負けず嫌いの静は、ついカッとなって一軍女子のリーダー・陽奈に「黙れガキ」と言い放ち、陽奈たちを敵に回してしまう。すると静のことを正義の味方とでも思ったのか、陽奈にイジメられている彩華(豊嶋花)が「私を助けてください」と静に救いを求めてきた。そんな中、陽奈はクラスメイトから自分がイジメていると冷たい視線で見られていると言い「私死にます」と教室を飛び出す。そこへ教頭・新庄保(小手伸也)が陽奈の思い通り、静が謝る代わりに騒ぎを収めるよう説得させる。しかし静は謝罪を頑固拒否し、「いじめ」を「イジリ」だと主張する生徒らに“説教”するのだった。この放送を受け、視聴者からは「いじめっ子役にすごくイライラした…それだけ演技が上手いってことだ」「リアルで怖すぎる」「陽奈役の女優さん美人だし演技めちゃくちゃ上手い」「目力がすごくて引き込まれる」「誰なのか気になる」と陽奈を演じる清乃に注目が集まった。そんな清乃は、2005年9月2日生まれ、千葉県出身。ミサワホームの「すずめの戸締まり」タイアップ広告でデビューを果たし、カバヤ食品「タフグミ」WEB動画、アリアナ・グランデ「we can’t be friends (wait for your love)」日本版MVなどに出演。近年では、大河ドラマ「どうする家康」(NHK/2023)、月9「366日」(フジテレビ/2024)、「全領域異常解決室」(フジテレビ/2024)など話題の作品に多数出演している。また、TBS系ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た?」では、主人公・心麦(広瀬すず)の小学校時代からの友人で、同じ大学の法学部に通う学生・ありさ役を好演し、話題を集めた。今後の陽奈の動きとともに、清乃の活躍に期待がかかる。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】