"ポケットに入るアート" ムーミンシリーズ第2弾となるカプセルトイ 「AIP ムーミン Vol.2」が2025年4月18日(金)から順次発売される。立体化が珍しい「竜のエドワード」もラインナップされている。『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。2025年には、初めての小説が出版されてから80周年を迎える。

「AIP(ART IN THE POCKET)」シリーズとは/ART・MANGA・HISTORYの3つの要素を軸に展開している、高品質で文化的なフィギュアのリリースを目指すプロジェクト。大好評の第1弾に続き、早くも「ART IN THE POCKET MOOMIN」に第2弾が登場。メインキャラクターの「ムーミンパパ」「スニフ」はもちろん、立体化が珍しい「竜のエドワード」は原作を思わせる大ボリュームで制作。また「ムーミン谷のおばけ」は ”おばけ” らしく体が半分透けて見えるようクリアパーツを使用するなど、サブキャラクターにもこだわってフィギュア化。AIP MOOMINシリーズは弾を重ねることでムーミン谷の仲間をコレクションする楽しみもさらに広がること間違いなし。今後の展開にも乞うご期待。(C)Moomin Characters TM