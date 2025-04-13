¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¾×·â16¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¤Î´°ÉõÉé¤± ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï1°ÂÂÇ1ÅðÎÝ¡¢ÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï1¼ºÅÀ¤âÇÔÀïÅê¼ê¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 0¡Ý16 ¥«¥Ö¥¹¡Ê4·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¤ÎÂè4¹æ2¥é¥óÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤ÈÄ¾¸å¤ËÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô21¿Í¤Ë81µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢1¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê0¡Ý16¤ÈÂçÇÔ¡£º£µ¨½é¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ç¤«¤Ä¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï8»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ÎÂè2ÀïÌÜ¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÎòÂåÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿½ÐÎÝµÏ¿¤¬¡Ö14¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÀèÈ¯¥Ù¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëÅêµå¤òÁ°¤Ë¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤È¤Ê¤ë¤È¡¢5µåÌÜ¡¢95.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154.3¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²¡¤·Éé¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç2Åð¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨4¤ÄÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯6²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤È»°ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý1¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢93.8¥Þ¥¤¥ë¡Ê150.9¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤Ï¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â³°¤ì¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯5µåÌÜ¡¢86.6¥Þ¥¤¥ë¡Ê139.3¥¥í¡Ë¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤âÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬MLB¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¼«¿ÈMLB½é¤ÎÈïËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£3²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÎëÌÚ¤ò¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óµå¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡£Ì£Êý¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ëµß¤ï¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢4²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¡¢5²ó¤ÏÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¡£MLBÄ©Àï¸å¡¢ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë5²ó¤òÅê¤²È´¤¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥Ù¥ó¡¦¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤¹¤È¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç0¡Ý7¤È°ìµ¤¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤Ï»°ÈÖ¼ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ0¡Ý11¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÈÇÔÀï½èÍý¡É¤ÇÌî¼ê¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬ÅÐÈÄ¡£9²ó¤Ë5ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¡¢0¡Ý16¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÎëÌÚ¤Ï¼ê¼ó¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤á¤Ë2ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¤·¡¢ÂçÃ«¤â3ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨½é¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ìÅ¾¡¢½é¤Î¹õÀ±¤¬¾×·â¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë