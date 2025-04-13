±«¤Î¤Á²«º½¡¡º£Ìë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÇÌÀÆü14Æü¤Ï´ØÅì¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤âÈôÍè¡¡¡Ö²ÖÊ´+²«º½¡×ÂÐºö¤ò
º£Æü13Æü(Æü)¤Ï¡¢±«¥¨¥ê¥¢¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ø°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤Î¸å¤Ï²«º½¤ËÃí°Õ¡£º£Ìë(13Æü)¤Ï¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¡¢ÌÀÆü14Æü(·î)¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë´ØÅì¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤Þ¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¡£À¾ÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö²«º½+²ÖÊ´¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ÉÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¡£
±«¤Î¸å¤Ï¡Ö²«º½¡×¤ËÃí°Õ
º£Æü13Æü(Æü)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ËÈ¼¤¦±«±À¤¬Åì¿ÊÃæ¡£±«¥¨¥ê¥¢¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¡¢ËÌÆüËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ø¤Îº½¤ÎÉÕÃå¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ»ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÄø¤¬10¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¡¢½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ëÄø¤¬5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»ëÄø¤¬5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
14Æü(·î)¡Á15Æü(²Ð)¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ(´¨Îä±²)¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ê±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£²«º½¤Þ¤¸¤ê¤ÎÍë±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼Ö¤Î±ø¤ì¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²«º½+²ÖÊ´¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á
4·î¤âÃæ½Ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤òÃæ¿´¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ÎÀè1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü14Æü(·î)¤Ï¡¢¶å½£¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¡×¡¢Åì³¤¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¡¢²«º½¤ÎÈô»¶¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ÉÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ÀçÂæ¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ô¡¼¥¯¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£
²ÖÊ´¤È²«º½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï?
²«º½¤ä²ÖÊ´¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤òÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¤³¤Î½¬´·¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¼¼Æâ¤ò´¹µ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Áë¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÖÊ´¤â¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ³«¤±¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤ò¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¹µ¤¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÊ´¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²«º½ÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£åºÎï¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤ò´¥¤«¤»¤Ð¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢¥¥º¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¹â°µÀö¾ôµ¡¤äÀö¼ÖÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤òÃúÇ«¤ËÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£