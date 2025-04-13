¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÇÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬ÃÏÍë¤ÇÇúÈ¯8¿Í»àË´¡¡ÇØ·Ê¤Ë¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¡×¤È¤ÎÀïÆ®¤¬
À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÇÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬ÃÏÍë¤òÆ§¤ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ËÌÅìÉô¥Ü¥ë¥Î½£¤Ç12Æü¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬ÃÏÍë¤òÆ§¤ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤¬»àË´¡¢21¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇúÈ¯¤ÏËÌÅìÉô¤Î¥Þ¥¤¥É¥¥¥°¥ê¤È¥À¥ó¥Ü¥¢´Ö¤ò·ë¤ÖÆ»Ï©¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¡×¤¬¼£°ÂÉôÂâ¤äÌ±´Ö¿Í¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏÍë¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡Ö¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¡×¤Î¹¶·â¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Æ¥íÂÐºö¤È¼çÍ×Æ»Ï©¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£