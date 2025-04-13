¡Ö¤µ¤¹¤¬¥â¥Ê²¦¡×¡Ö·èÄêÎÏ¤µ¤¹¤¬¡×ÆîÌîÂó¼Â¤¬CL½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÃÆ¡ª Ä¾¶á8»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ëÌÜ
¥â¥Ê¥³¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï5¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
12Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè29Àá¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2°Ì¤È3°Ì¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£ÆîÌî¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
34Ê¬¡¢¥Ö¥ê¡¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥Ü¥í¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬·Ò¤°¤È¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¤µ¤é¤Ë·Ò¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤òÆîÌî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥â¥Ê¥³¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
ÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤áÀÚ¤Ã¤¿ÆîÌî¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç5¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö·èÄêÎÏ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë´ò¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥â¥Ê²¦¡×¡¢¡ÖÄ´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆîÌî¤Ï³«ËëÀï¤Î¥´¡¼¥ë°Ê¹ß¤·¤Ð¤é¤¯¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï2ÅÀÌÜ¤Ï2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÈÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ãæ¡¢2¥«·î¤Ç4¥´¡¼¥ë¤ÈÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥í¡¢¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¸åÈ¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-0¤Ç¥â¥Ê¥³¤¬¾¡Íø¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
12Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè29Àá¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2°Ì¤È3°Ì¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£ÆîÌî¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
34Ê¬¡¢¥Ö¥ê¡¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥Ü¥í¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬·Ò¤°¤È¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¤µ¤é¤Ë·Ò¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤òÆîÌî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥â¥Ê¥³¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
ÆîÌî¤Ï³«ËëÀï¤Î¥´¡¼¥ë°Ê¹ß¤·¤Ð¤é¤¯¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï2ÅÀÌÜ¤Ï2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÈÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ãæ¡¢2¥«·î¤Ç4¥´¡¼¥ë¤ÈÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥í¡¢¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¸åÈ¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-0¤Ç¥â¥Ê¥³¤¬¾¡Íø¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£