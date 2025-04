ナゲッツのニコラ・ヨキッチが快挙…シーズン平均“トリプルダブル”を達成

4月12日(現地時間11日)、デンバー・ナゲッツがホームのボール・アリーナでメンフィス・グリズリーズと対戦。ニコラ・ヨキッチが26得点16リバウンド13アシスト2スティールの活躍を見せ、117-109で勝利を収めた。

セルビア出身のビッグマンは今シーズン34回目の“トリプルダブル”を達成。『ESPN』によると、シーズン平均での“トリプルダブル”を確定させたという。

シーズン平均“トリプルダブル”を成し遂げたのはオスカー・ロバートソン氏(ミルウォーキー・バックスほか)、ラッセル・ウェストブルック(ナゲッツ)の2名のみ。レギュラーシーズン最終戦となる14日(同13日)のヒューストン・ロケッツ戦を前に、1試合平均29.8得点12.8リバウンド10.3アシストを記録するヨキッチが新たに仲間に加わった。

211センチ129キロのヨキッチは、アシスト数で平均2ケタをマークするのは今シーズンが初。平均得点はキャリア最高、リバウンド数はキャリア2位の成績を残す可能性が高いようで、41.4パーセントを記録する3ポイントシュートの成功数と成功率でもキャリアハイを更新することが濃厚だという。ロケッツとの最終戦で47得点以上を挙げれば、NBA史上3人目となるシーズン平均30得点以上での“トリプルダブル”となる。

Yesterday, Joker became just the third player in NBA history to average a triple-double during the regular season 😳

With a win tomorrow, the @nuggets will clinch the #4 seed in the West!pic.twitter.com/wFVaFWfaAa

- NBA (@NBA) April 12, 2025