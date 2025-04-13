º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ÎºàÎÁ♡´ÊÃ±¡ªÊÆÊ´¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¥ì¥·¥Ô
ÊÆÊ´¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
ÊÆÊ´¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
ÊÆÊ´¡¡90g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¡30g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡¾®¤µ¤¸1¡Ê4g¡Ë
Íñ¡¡2¸Ä
º½Åü¡¡50g
ÊÆÌý¡¡50g
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡20g
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡¡45g
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ¤È¤·¤Æ¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¡£
ÊÆÊ´¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÊÆÊ´¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÆþ¤ì¡¢º½Åü¡¢ÊÆÌý¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨¤·¤Ã¤«¤êÆý²½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¡¡¢¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¤Î¹ç¤ï¤»¤¿Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤¡¡À¸ÃÏÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤ë¡£
¥¡¡·¿¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤¹¡£
¦¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢170¡î¤Ç15¡Á18Ê¬¾Æ¤¯¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Þ¥Õ¥£¥ó¤¬¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥³¥¯¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î´Å¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ÏÄÀ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ò·¿¤ËÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÂ¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆÌý¤Ï¡¢ÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤ä¤Ê¤¿¤ÍÌý¤Ê¤É¡¢¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿¢ÊªÌý¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÊÆÊ´¤ÏÀ½²ÛÍÑ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÆÊ´¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤Î¸Ç¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤í¡Á¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·¿¤Î7¡Á8³ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¡¢·¿¤ÎÂç¤¤µ¤ä¸Ä¿ô¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤ËÌ©ÊÄ¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¡¢´¥Áç¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÆÊ´¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÊÆÊ´¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º®¤¼¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡