須田景凪が4月度マンスリー担当を務める『アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション』の3週目の放送回に、バルーン名義での企画アルバム『Fall Apart』参加アーティストのChevonが対談ゲストとして登場。4月17日から各局で順次放送される。

本番組は、ミュージックシーンの注目アーティストがマンスリーで音楽空間をプロデュースする、JFN系列25局ネットで放送中のラジオ番組。須田へのリスペクトや、今回Chevonがアレンジカバーした「パメラ」の楽曲制作にまつわるトークなど、盛りだくさんな内容になっている。

また、4月24日から各局順次放送となる4週目のラスト放送回では、本アルバム参加アーティストの谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)とキタニタツヤがコメント出演する。

番組では、本アルバムを毎週紹介。バルーンのこれまでにリリースした既存楽曲をバルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、“バルーン”の新曲を含む全6曲収録のハイブリッドな作品で、参加アーティストとアレンジカバー曲は、Ado「シャルル Prod. by キタニタツヤ」、なとり「メーベル」、Reol「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」、高畑充希「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」、Chevon「パメラ」、バルーン × ヒトリエ「WOLF」となっている。

なお、須田は4月19日に日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ『須田景凪 LIVE 2025 "花霞"』の開催を予定。また、本アルバムにも参加しているReolとChevonの2組を迎えて、自主企画対バンイベント『須田景凪 presents "MINGLE -三面鏡-"』を7月26日にZepp Namba (OSAKA)にて開催する。

(文=リアルサウンド編集部)