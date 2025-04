発布情報



■新譜LP大教典『Season 供戞淵▲淵蹈鞍廖 / 完全生産限定盤価格:4,950円(税込)品番BVJL-117予約:https://VA.lnk.to/RD6yJi[Side-A]1. Kiss U Dead Or Alive (Type β)作詞: デーモン閣下 作曲:ジェイル大橋 編曲: 聖飢魔II 2. Cub The A.I.作詞: デーモン閣下 / ジェイル大橋 作曲:ジェイル大橋 編曲: 聖飢魔II / 怪人松崎様3. 地獄のMaking Love作詞: デーモン閣下 作曲:ジェイル大橋 編曲:聖飢魔4. Is Everything In Reverse? (Type α)作詞: デーモン閣下 / ジェイル大橋 作曲:ジェイル大橋 編曲: 聖飢魔II [Side-B]1.老害ロック作詞: デーモン閣下 作曲:ルーク篁 編曲: 聖飢魔II 2. I See You!作詞: デーモン閣下 作曲:ルーク篁 編曲: 聖飢魔II 3. Next Is The Best!作詞:ルーク篁 / デーモン閣下 作曲:ルーク篁 編曲: 聖飢魔II 4. Oblivion作詞: デーモン閣下 / ルーク篁 作曲:ルーク篁 編曲: 聖飢魔II / 怪人松崎様5. Galaxy Of Black Hole作詞: デーモン閣下 / ジェイル大橋 作曲:ジェイル大橋 編曲: 聖飢魔II