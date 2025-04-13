¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡µÕÅ¾¾¡Íø¸Æ¤ó¤À¿ûÌîÃÒÇ·¤Î½¤ÀµÎÏÉ¾²Á¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º5¡¼4¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯4·î12Æü¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²ó2/3¤ò8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5¡½4¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ï¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢2²ó¤Ë¤â1¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥À¡¼¤Ë¥½¥íÃÆ¤òÈïÃÆ¤·¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢5²ó¤âÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆâÍÆ¡£5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç4ÅÙ¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢À©µå¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ»þ¤Ë0¡½3¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¥«¡¼¥¹¥¿¥Ã¥É¤¬2¥é¥ó¡£6²ó¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¡¢¥à¥ê¥ó¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¥Ù¥¤¥«¡¼¤¬¼ºÅÀ¤·¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢6¿Í¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ÏÁ°²ó5Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï6²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£35ºÐ5¥«·î¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Ï10Ç¯¹â¶¶¾°À®¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Î35ºÐ1¥«·î¤òÈ´¤¯ÆüËÜÅê¼êºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¶ì¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¥¤¥É´ÆÆÄ¤Ï¿ûÌî¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥â¤Ï¡ÊÅê¤²¤¿¤¤¾ì½ê¤«¤é¡Ë¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¶¹¤á¤ë¤Î¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡Ê¿ûÌî¤Ë¡Ë¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡Ë¥µ¥ó¥¿¥ó¥À¡¼¤ÏÂÇ¤Ä»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í½Ð¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢²ÝÂê¤ò¤É¤¦½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀ©µåÎÏ¤¬¾¯¤·¤À¤±Íð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ïº£Æü¤ÎÈà¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÏËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸º¤é¤·¤¿¿ûÌî¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ïº£Æü¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Åê¼ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£Á°²ó¤Î¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡Ê¤Ç¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¡Ë¤Ç¤Ï1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤â5¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊÅÓÃæ¤Þ¤Ç¡Ë¤òÅê¤²¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ÂÇÀþ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Èà¤Ïº£Æü¤âÎÉ¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ê»»¦¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ï¡ËÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼è¤ì¤¿¤·¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏË¾¤ó¤À·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£Æü¤ÏÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£2²ó¤Î¥²¥ì¡¼¥í¤ÎÊ»»¦¤Ï¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤¿¸å¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÃ¥¤Ã¤¿¤È¿ûÌî¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÇºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£