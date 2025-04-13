ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤Ç¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¼«»¿¤¹¤ë´Ú¹ñ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡Ä¥»¥¦¥©¥ë¹æ¤äÍüÂÙ±¡¤Ê¤É»´»ö¤Î¶¦ÄÌÅÀ
´Ú¹ñ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½´±8¿ÍÁ´°÷¤¬ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤ò·èÄê¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»Ä¹ó¤Ç¶»¤¬ÄË¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¸µAV½÷Í¥
ÃÆ³¯ÁÊÄÉÂåÍý¿ÍÃÄ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¥¯ÊÛ¸î»Î¤¬ºÇ¸å¤ÎÊÛÏÀ¤Ç°úÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬ËÜÍè¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤ëÉ÷·Ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤É÷·Ê¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ûË¡Åª²ÁÃÍ¤¬Èþ¤·¤¯ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¡¼£¼çµÁ¤Î²óÉü¤¬¤¹¤Ê¤ï¤Á¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ý¤ÎÌþ¤·¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ËÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ëº£¤â½Å¤¯²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÅªº®Íð¤òÀ¶»»¤·¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¡×¤ØÌá¤ë¤È¤
ÃÆ³¯·èÄêÅöÆü¤Î4·î4Æü¡¢»ÔÌ±¤¬±þ±çËÀ¤ò¿¶¤Ã¤Æ´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢»ç¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿ÍüÂÙ±¡¡Ê¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë»´»ö¤Î°äÂ²¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤ËÊú¤¹ç¤¤¡¢°ÂÅÈ¤ÈÌµÇ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¡¢¹ñ²È¤ÎÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦¤Ë¤¤¤¿¡£
Èó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤ÎÃæ¤Ç¾ÃÌ×¤·¤¿¹ñÌ±Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¡¢¹¾ì¤Ç¤ÎÊ¬Îö¤ò¸å¤Ë¤·¡¢º£¤³¤½ºÆ¤ÓÆü¾ï¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤È¤¤¬Íè¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¾ï¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï²áµî¤ÎÌäÂê¤òÊ¤¤¤±£¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿¼Â¤ÎµæÌÀ¤ÈÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë²áÄø¤òÈ¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¹ñÌ±¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤2014Ç¯4·î16Æü¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¡¢¥»¥¦¥©¥ë¹æ¤ÎÄÀË×¤ò¸«¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¾èµÒ¤¬»àË´¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë»´¾õ¤¬¼¡¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢´ñÀ×¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢É®¼Ô¤Ï¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÇ¥¿±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î®»º¤Î´í¸±¤¬Âç¤¤¯¡¢ËèÆü¤òÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç10¥«·î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ë»×¤¨¡¢À¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Æ¤¬Âº·É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤¿¡£10¥«·î°é¤Æ¤ÆÊú¤¤·¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é´ñÀ×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤ò¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ì¤Û¤Éº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Åö»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯10·î30Æü¡¢ÆüÍËÆü¡£¤½¤ÎÆü¤Ï14»þ¤ËÄ¹½÷¤ÎÍ§Ã£¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤ë¹Ô»ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË¤ÎÄ«¡¢À¤³¦¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍüÂÙ±¡»´»ö¤ÎÊóÆ»¤¬Â³¤¡¢µ¾À·¼Ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¦¥©¥ë¹æ»ö¸Î¤âºÆ¤ÓÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿2014Ç¯¤Ë¥»¥¦¥©¥ë¹æ¤¬ÄÀË×¤¹¤ë±ÇÁü¤È¡¢ÍüÂÙ±¡»ö¸Î¤Î¸½¾ì±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢´ë²è¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤³¤ì¤À¤±¤Î»à¤ÏÃ¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¹ñÌ±¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¹ñ²È¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤2023Ç¯7·î19Æü¡£³¤Ê¼Ââ°÷¤¿¤Á¤¬µßÌ¿Æ¹°á¤Ê¤·¤ÇÁÜº÷ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÞÎ®¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ÆÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î·³¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ©»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Î©ÇÉ¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¹ñ²È¤ò¼é¤ë»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÆþÂâ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²È¤ÏÈà¤é¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áõ¹Ã¼Ö¤µ¤¨Å±¼ý¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎµÞÎ®¤ÎÀî¤Ë¡¢µßÌ¿Æ¹°á¤â°ÂÁ´¥í¡¼¥×¤â¤Ê¤·¤ËÆþ¿å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ý¤Ä¤¡¢Ãç´Ö¤Î»à¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô¤ò½ü³°¤»¤è¡¢ÍÆµ¿»ö¼Â¤òºï¤ì¡¢°ÜÁ÷¤òÊÝÎ±¤»¤è¤È¡¢ÅÅÏÃ¤ò²ó¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò·Ú¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£·³¿Í¤Ï¹ñ²È¤ò¼é¤ë¤¬¡¢·³¿Í¤ÎÌ¿¤È°ÂÁ´¤ÏÃ¯¤¬¼é¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£»´»ö¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Ö¹ñ²È¤¬¹ñÌ±¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹¡£¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë²áµî¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀµµÁ¤È¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥»¥¦¥©¥ë¹æ»´»ö¡¢ÍüÂÙ±¡»´»ö¡¢¥Á¥§³¤Ê¼¤Î½Þ¿¦»ö·ï¡¢¤½¤·¤ÆÈó¾ï²ü¸·¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÅªº®Íð¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈá·à¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¹ñ²È¤¬¹ñÌ±¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼é¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¿¿¼Â¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢ÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤·¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤È°ÂÁ´¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë´·¹Ô¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
°ì»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Î§²È¤È¤·¤ÆÉ®¼Ô¤ÏÌä¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñ²È¤Ë²¿¤òË¾¤à¤Î¤«¡£À®Ä¹¤äÈ¯Å¸¡¢¹ñ³Ê¤Î¸þ¾å¤â½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎºÇ¤âº¬ËÜÅª¤ÊÂ¸ºßÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
·ûË¡¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤¿´ðËÜ¸¢ÊÝ¾ã¤ÎµÁÌ³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀë¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¤ÎÂ¸ºßº¬µò¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ë¤ª¤±¤ë¸Â³¦¤òÄê¤á¤ë´ðËÜ¸¶Â§¤À¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤È°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ²È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
Ë¡¼£¹ñ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ÏË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢ÅýÀ©¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¼£¼çµÁ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·Á¼°Åª¤Ê¼êÂ³¤½å¼é¤À¤±¤Ç¤Ï´°À®¤µ¤ì¤º¡¢¹ñÌ±¤Î´ðËÜ¸¢¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÊÝ¾ã¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤Ï¡¢·Á¼°¤ËÊÐ¤Ã¤¿Ë¡¼£¼çµÁ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¿¿¤ÎË¡¼£¼çµÁ¤Î²óÉü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£¹ñ²È¤ÎËÜ¼ÁÅªÂ¸ºßÍýÍ³¤¬¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤È¸¢Íø¤ÎÊÝ¾ã¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÕÀâÅª¤Ë¹ñ²È¸¢ÎÏ¤¬¤à¤·¤í¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤È¤¤¤¦Ì·½â¤·¤¿¾õ¶·¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
·ûË¡Åª²ÁÃÍ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤Î½Õ¤ÎÆü¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë²áµî¤Ø¤Î²óµ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤¿º¬ËÜÅª¤Ê¾Ê»¡¤À¡£¹ñ²È¤Ï¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¿¿¼Â¤òÄ¾»ë¤·¡¢ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿¤Î¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë°ÂÁ´¤Ë²È¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ò²ñ¡¢¹ñÌ±¤ÎÆü¾ï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÆ³¯¤È¤¤¤¦·ûÀ¯»Ë¾å¤Î²áÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ø¤ÈÌá¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤Ç¶»¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï²¿¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¤ÇÀäË¾¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤¦¡£
Æü¾ï¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤Ï¡¢²áµî¤Î½ý¤äÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¹ñ²È¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¶¦¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤½¤Î¾ì½ê¤«¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Âç´ÚÌ±¹ñ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥¥à¡¦¥¹¥¯¥Á¥ç¥óÊÛ¸î»Î
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë