¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Û¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤ÎÀÖÀ±¼·À±¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¡×Âç³Ø»þÂå
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡Ê48¡Ë
¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¡¡ÀÖÀ±¼·À±
¡ÊÏ¢ºÜ47¡§Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¤ÎÃ«ÅçÎ¤ºé¤Ï¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¤È¤â°ã¤¦¥¨¡¼¥¹¤Ø¡ÖÉé¤±¤Ï¼å¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¶»¤ËÀ®Ä¹¡ä¡ä¡Ë
¡Ö°ì²ó¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤¿»þ¤Ï¡Ø¤ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¡Ê¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ¾º³Ê¤·¤¿V1¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´ÇÔ¡ËÉé¤±Â³¤±¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤ÎÀÖÀ±¼·À±¡Ê30ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï¶µ»Õ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£¤·¤«¤·2Ç¯´Ö¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸½Ìò¤Ø¤ÎÃÇ¤Á¤¬¤¿¤¤»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ï¶µ°÷¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÏÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÀÖÀ±¤ÏÅö»þ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÊ¡²¬¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¤ÎÃæ³Ø¤Ç¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¸ÜÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Ãæ¡ÊÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¶¯¤¤³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¤«¤éÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î±þ±çÃÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢£±ÅÀ¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç......¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¾¯¤·¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤ò±Ì¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¾®³Ø¹»£´Ç¯À¸¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¸ÜÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊÂÂ®¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÙ¤«¤¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É......¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£²¿Í¤ÎÄï¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¡ª¡Ù¤È¡£¥Ð¥ì¡¼¤Ã¤ÆÆü¾ï¤Ë¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¡¢¡Ø¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤¿¡ª¡Ù¤È¤«¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Î¸¶ÅÀ¤À¡£
¡¡ºÇ½é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ë»þ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥¹¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä»î¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ªÁ°¤Ê¡×
¡¡ÀÖÀ±¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íß¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥¹¤ò¾å¤²Â³¤±¡¢¾®£¶¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ú¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï»ÊÎáÅã¡×
¡¡¼þ¤ê¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö»ä¡¢»ÊÎáÅã¡×¤È¼«¸Ê°Å¼¨¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃÝ²¼¡Ê²Â¹¾¡ËÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥È¥¹¤Ç¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤âåºÎï¤À¤Ã¤¿¡£ÃÝ²¼¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë150cmÂæ¤À¤Ã¤¿¿ÈÄ¹¤Ï¡¢170ÑÂæ¤Þ¤ÇµÞ¤Ë¿¤Ó¤¿¡£ÇØ¤Î¹â¤µ¤ä¥ê¡¼¥Á¤¬Éð´ï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¯¹ë¤Î¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Âç³Ø£´Ç¯¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£"Âç³ØNo.1¥»¥Ã¥¿¡¼"¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«¿®²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ø¤Ø¤¿¤¯¤½¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¡¢ÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÖÀ±¤Ï¤½¤¦¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÏÎý½¬¤â¤¤Ä¤¯¤Æ......¥»¥Ã¥¿¡¼¤â¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Î¡ËÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤è¤¯¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤â¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀèÀ¸¤Ë¡Ø¤â¤¦¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢£Ö¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Î¶¯¤¤°úÎÏ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶µ°÷¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¡ËºÇ½é¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¡Ê2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤«¤é¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Àï½Ñ¤â¡¢¶î¤±°ú¤¤â¡¢Æ°¤Êý¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£SV¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¾¡Íø¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ1ÅÀ1ÅÀ¤ò´î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë´î¤Ù¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥³¡¼¥È¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¹¬Ê¡¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ëÀÖÀ±¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÀ¤È¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÀÖÀ±¼·À±¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û
¡½¡½¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ë¥¼¥ß¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¬¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¶¦´¶¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÀÄÍÕ¾ëÀ¾vs±¨Ìî¤Ç¡¢µÚÀî¡ÊÅ°¡Ë¤È±Æ»³¡ÊÈôÍº¡Ë¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ï»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ì¾¸À¤Ï¡©
¡Ö±¨Ìî¤ÎÅÄÃæ¡ÊÎ¶Ç·²ð¡Ë¤Î¡Ø¤È¤³¤í¤ÇÊ¿ËÞ¤Ê²¶¤è¡¡²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«......Å·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Éé¤±¤¿¤ê¤Ã¤Æ»þ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¾å¤ò¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ù¥¹¥È3¤Ï¡©
¡Ö1°Ì¤Ï±¨Ìî¤Î¥Ä¥Ã¥¡¼¡Ê·îÅç·Ö¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤¬À³Ê°¤¤¤È¤³¤í¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡££²°Ì¤Ï±Æ»³¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶¯µ¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÆÈºÛÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¯µ¤¤¬°¤¤¤Û¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££³°Ì¤ÏµÚÀî¡£±¨ÌîÀï¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤Î´ÆÆÄ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤â¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡©
¡Ö¤µ¤Ã¤¤âÏÃ¤·¤¿¡¢±¨ÌîvsÀÄÍÕ¾ëÀ¾¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¹¶ËÉ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬ÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿»þ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÊÂè49¡§Æü¸þæÆÍÛ¤Î¡ÖÄã¿ÈÄ¹¥ß¥É¥ë¡×¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤Î°ËÆ£ËàÌí¡¡Éð´ï¤ÏÄ«Îý100ËÜ¤ÇËá¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ö¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÖÀ±¼·À±¡Ê¤¢¤«¤Û¤·¡¦¤Ê¤Ê¤»¡Ë
½êÂ°¡§¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á
1995Ç¯£±·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£175cm¡¦¥»¥Ã¥¿¡¼¡£¾®³Ø£´Ç¯»þ¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø£´Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤òÀ©¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢£²Ç¯¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¡£2023¡¾24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£