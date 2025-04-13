¾ëºê²¹Àô¡Ö¤ª½ÉÇò»³¡×³ª¡ª²¹Àô¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡ª²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¾ëºê²¹Àô¤Ç³ª¤È¡È²¹Àô¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡É¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡²¹ÀôÂç¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡£
¡¡½Õ¤¬Íè¤¿¡Á¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤éÅß¤ß¤¿¤¤¤Ë´¨¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤â¤¦¾¯¤·Âç¹¥¤¤Ê´¨¤µ¡ß²¹Àô¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¡Á¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¾¯¤·¤Ò¤ó¤ä¤ê´¨¤¤»þ´ü¤Î¾ëºê²¹Àô¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ©´¨¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÅò¤±¤à¤ê¤¬Éº¤¦²¹Àô³¹¤òÍá°á»Ñ¤ÇÊâ¤¯¡½¡½¤³¤ì¤¾²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢º£²óÂÚºß¤·¤¿¡Ö¤ª½ÉÇò»³¡×¤µ¤ó¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¡´¨¤µ¡ß¾ëºê²¹Àô¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö³ª¡×¡£¤³¤Î¤ª½É¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¿©¤ÙÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³ª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ª¡ª¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¤è¤·¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¡Ä¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£³ª»É¤·¡¢¾Æ¤³ª¡¢¤æ¤Ç³ª¡¢³ªÆé¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ÆÂçÂçÂçËþÂ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î²¹Àô¡ª¡¡¾ëºê²¹Àô¤Ï£±£´£°£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÌ¾Åò¤Ç¡¢Àô¼Á¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡½±ö²½ÊªÀô¡£¤³¤Î¤ªÅò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÇ®¤ÎÅò¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åò¾å¤¬¤ê¸å¤â¤º¡¼¤Ã¤È¥Ý¥«¥Ý¥«¢ö
¡¡¤ª½ÉÇò»³¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÉ÷Ï¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö²¹Àô¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È£¶¤Ä¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê²¹Àô¤¬Æþ¤êÊüÂê¡ª¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢²¹Àô¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ò¥ë¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌ¤ËÉâ¤«¤Ö¤ªÉ÷Ï¤¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡£Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¢ö¡¡¤µ¤é¤Ë¾²¤¬¾öÉß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¿·Á¯¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤âºÇ¹â²á¤®¤¿¡Ä¡ª¡¡Ä«Áá¤¯ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë£±¿ÍÅòÁ¥¤Ø¡£Åß¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤È¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤Þ¤ë²¹Àô¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ä¤³¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤³¤ÎÀÅ¼ä¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤Þ¤¶¤ê¹ç¤¦´¶¤¸¡¢¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡½¡½¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ëºê²¹Àô¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö³°Åò½ä¤ê¡×¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌµÎÁÆþÍá·ô¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡¡¾ëºê¤Ë¤Ï£·¤Ä¤Î³°Åò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¡Ö¸æ½ê¤ÎÅò¡×¤Ï¡ÈÈþ¿Í¤ÎÅò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ªÅò¤Ç¡¢È©¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ë¡£¡Ö°ì¤ÎÅò¡×¤ÏÆ¶·¢É÷Ï¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈëÅò¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡ª¡¡Åò¤á¤°¤ê¼ê·Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÍá°á¤Ç¤Ö¤é¤ê¤È³°Åò½ä¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¾ëºê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾ëºê²¹Àô¤Î³¹Êâ¤¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡¡²¹ÀôÍñ¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢²¹Àô¿À¼Ò¤Ç¤ª»²¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¤ê¡£ÌøÊÂÌÚ¤äÌÚÂ¤·úÃÛ¤¬ÊÂ¤ÖÉ÷¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²¹Àô³¹¤òÍá°á¤ÇÊâ¤±¤Ð¡¢¤â¤¦µ¤Ê¬¤Ï´°Á´¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª
¡¡²¹Àô¤â¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¡¢³¹ÊÂ¤ß¤â¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ëºê²¹Àô¡£¡Ö¤ª½ÉÇò»³¡×¤µ¤ó¤Î²¹Àô¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡õ³ª¿Ô¤¯¤·¤Î¹¬¤»»þ´Ö¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡ª
¡Ú¾ëºê²¹Àô¡¡¤ª½É¡¡Çò»³¡ÛÊ¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¾ëºêÄ®º£ÄÅ£µ£´£¸¡½£±¡£Àô¼Á¡á¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡½±ö²½ÊªÀô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£·£¹£¶¡¦£³£²¡¦£³£´£°£´¡£¸òÄÌ¡á£Ê£Ò»³±¢ËÜÀþ¡Ö¾ëºê²¹Àô±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ£·Ê¬¡£