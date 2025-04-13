¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î21ºÐ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é²¦½÷¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¡õ¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤Ç¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¤ÎÌ¤Íè¤Î½÷²¦¡¢21ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é²¦½÷¤¬¡¢¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÁ½ÁÄÊì¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥Æ¥£¥¢¥é¤òÅ»¤¤¡¢¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é²¦½÷¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö4·î8Æü¡¢¥ª¥¹¥í¤Î²¦µÜ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥Ã¥é¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¥É¥Ã¥Æ¥£¥ëÂçÅýÎÎ¤Î¸ø¼°Ë¬Ìä¤òµÇ°¤¹¤ë¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ï¡¼¥é¥ë¹ñ²¦¤È¥½¥Ë¥¢²¦ÈÞ¡¢¥Û¡¼¥³¥ó²¦ÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é²¦½÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡Tatler¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦½÷¤¬Å»¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Êì¥á¥Ã¥Æ¡á¥Þ¥ê¥Ã¥È²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¦¼¼¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢²¦ÂÀ»Ò¤È¥À¥Ë¥¨¥ë²¦»Ò¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£»þÂå¤äÈà½÷¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶»¸µ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ê³°¤¹¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÎ³¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯¥Æ¥£¥¢¥é¤Ï¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë¥Æ¥£¥¢¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²¦½÷¤¬18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢²¦½÷¤ÎÁ¾ÁÄÊì¥¤¥ó¥²¥Ü¥ë¥°²¦½÷¤¬É×¤Î¥«¡¼¥ë²¦»Ò¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥£¥¢¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ã¥¿²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿¥Ñ¡¼¥ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥â¡¼¥É²¦ÈÞ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È·®¾Ï¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥¿²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤Î¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³Ä´¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÅ»¤¤¡¢·¯¼ç¤È¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷detnorskekongehus¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é²¦½÷¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö4·î8Æü¡¢¥ª¥¹¥í¤Î²¦µÜ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥Ã¥é¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¥É¥Ã¥Æ¥£¥ëÂçÅýÎÎ¤Î¸ø¼°Ë¬Ìä¤òµÇ°¤¹¤ë¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ï¡¼¥é¥ë¹ñ²¦¤È¥½¥Ë¥¢²¦ÈÞ¡¢¥Û¡¼¥³¥ó²¦ÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é²¦½÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÎ³¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯¥Æ¥£¥¢¥é¤Ï¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë¥Æ¥£¥¢¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²¦½÷¤¬18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢²¦½÷¤ÎÁ¾ÁÄÊì¥¤¥ó¥²¥Ü¥ë¥°²¦½÷¤¬É×¤Î¥«¡¼¥ë²¦»Ò¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥£¥¢¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ã¥¿²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿¥Ñ¡¼¥ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥â¡¼¥É²¦ÈÞ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È·®¾Ï¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥¿²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤Î¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³Ä´¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÅ»¤¤¡¢·¯¼ç¤È¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷detnorskekongehus¡Ë