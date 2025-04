「販売部数が減っても、売り上げは横ばい」…日本と違って、「ドイツの出版業界」が苦境に陥っていないワケ

2023年度のGDPが日本を抜いて世界第3位になったドイツ。日本の出版業界では「ドイツでは書店が客注するとすぐ届く、客がAmazonに注文するより早い。日本と全然違う」と「見習うべき」論がしばしば浮上するが、最近はどうなのだろうか。

ドイツ出版取次協会(German Publishers and Booksellers Association)が実施し、ドイツ児童・青少年書籍出版社協会(avj:German Association of Young Adult Book Publishers)が一部調査協力した「How is the Book Market Faring in 2023/2024 Current Figures and Trends」(2023/2024年の書籍市場の現状:最新の数値とトレンド)によれば2023年の書籍の推定売上高は9.71億ユーロ(約1577億円)。2008年からの推移を見ると多少の増減はあるが9億ユーロ台で安定している。

ドイツ国内では「本の定価が上がっているから売上は安定している。しかし、販売部数は減っている」と問題視されているものの、販売部数が減っても売上が安定しているなら、売上も減ってしまうのと比べて商売的には全然マシである(実際には2008−2023年の間も少しずつインフレしているから、それも考慮すれば実質的には横ばいというより微減だが)。

売上=客数×客単価だが、客数(部数)が減っても単価アップでトントンにできているなら商売的には問題ない。値決めする側がいたずらに部数を追いかけて値上げを渋らず、理性的な判断ができていることをむしろ称賛すべきだ。ドイツのようなケースを見ると、日本の場合は出版社が部数減を補うような定価上昇(値上げ)を適切にできなかったことが印象づけられる。

もっとも、これは日本とドイツで出版社と書店の間の条件が大きく異なる点も関係している(定価販売がベースである点は両国いっしょである)。日本では出版社と書店のマージン比率がおよそ7:2と出版社の取り分が大幅に多いが、ドイツではおよそ6:4とそれほど差がない。出版社の取り分が相対的に小さい場合、電気代や人件費の上昇など出版社でも書店でも等しく起こる費用上昇、インフレに対して出版社は本の定価をそれなりに大胆に値上げしないと費用上昇を上回る売上にならず、利益を確保できない。出版社が大胆に値上げできれば、書店も費用上昇をカバーできる売上が確保できる。逆に日本のように出版社の取り分が多い場合、出版社はコストカットやわずかな値上げで十分黒字化が達成できてしまうために、値上げを最小限に留めがちである。すると書店の側は定価の値上がり分で費用上昇をカバーできないという非対称的な関係(出版社と書店の利害の不一致)に陥りやすい。

なお、ドイツ連邦統計局による文化的活動への週あたりの時間の調査では、読書は2012年3時間45分から2022年3時間7分と減少しており、ほかのメディアや芸術活動への時間は最低でも横ばい、コンピュータゲームとテレビ、ストリーミング、VODは大幅増加しているのに対してひとり負け状態にある。

重要なのは、ドイツでは読書時間は減っていても書籍の売上金額はほぼ横ばいを維持しているという点である。本を「読む」と本を「買う」は単純に一致しない。部数が減っても販売価格を上げることに成功できれば売上は維持できる。「読む」が減ろうが減るまいが、「買う」のビジネスを維持する道はある。

逆に日本人は、毎日新聞社「読書世論調査」などを見ると書籍の平均読書冊数や読書率は長年にわたって減っていない(増えてもおらず、横ばい)にもかかわらず、本の売上金額が減っていることが問題なのである。本屋の苦境は出版業界の商売の問題であって、書籍の読書の問題ではない(ただし雑誌は読書量も購買量も減っている)。

リアル書店の売上高シェアは42%しかない

ドイツでは書籍販売のチャネル別売上高シェアはリアル書店41.8%、ネット書店24.7%、出版社から法人・団体への直販18.4%、出版社から個人への直販4.2%、メールオーダー0.8%、ブッククラブ0.3%、デパート0.2%、その他9.6%。

リアル書店が42%しかない。

「しか」というのは日本と比べてである。日本の場合は「書籍」ではなく「出版物」(つまり書籍+雑誌)だが、日販「出版物販売額の実態」2023年版を元にすると書店(リアル書店)が紙の出版物販売額のシェア58%、インターネット(オンライン書店)21%、出版社直販13%である。リアル書店の比率は日本の方が16%高く、オンライン書店の比率は大差ない。

この数字を見れば「書店店頭での客注が早いから、客はAmazonより書店での注文を選ぶ」を真に受けるべきではないとわかるだろう(そういう客も多いからドイツの出版業界人もそう言っているのだろうが)。

もちろん、日本でも今より客注その他書籍流通の効率化・迅速化が進展するに越したことはない。

そしてこの種の議論をするときには、

・書誌情報と在庫データの一体化

・出版社―ディストリビューター(取次)―書店間のデータ共有(VAN)

・注文を受けたらすぐ出荷できる物流センター

がセットで必要だという話がよく出る。その点で日本の事業者の整備が、とくに3つ目の「各社乗り入れできる総合物流センター」に関して不十分であることは間違いない。ただ共同巨大倉庫・物流センター構想は日本では大きなものに限っても戦後3回浮上して三度とも実現に至らず挫折しており、おそらく今後も不可能である(くわしくは筆者の近刊『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』参照)。

日本は出版四団体(出版社団体である書協と雑協、取次の団体である取協、書店団体である日書連)が分かれており、各々の利害の不一致によって昔から衝突してきた。1980年前後に「事業者団体同士の交渉の禁止」を独禁法条文を元に公取が出版業界サイドにかなり厳しく注意して以降は、ますます協調を図ることが難しくなった。対してドイツは業態横断的に統一された出版業界団体があり、日本と比べれば業界の全体最適、共通の利益実現に向けた取り決めが構造的にしやすい(あくまで相対的には、だろうが)点も異なる。

また、これは林業分野でよく指摘されていることだが、ドイツと日本は面積は同じくらいだがドイツはほとんど平地だから全国各地への迅速な配送がアウトバーンをぶっ飛ばせば容易であるのに対し、日本は島国な上に山間部が多いがゆえに直線では運べず迂回を強いられるため、物流にかかる時間やコストがそもそも違う(にもかかわらずPrime会員には「送料無料」で即日や翌日配送を実現しているAmazonの物流投資がバケモノすぎるのであって、あれを基準に、当たり前にできると思う方が本来はおかしい)。

書籍の売上はほぼ横ばいのドイツもリアル書店の数は減少傾向にあり現在は3500程度とみられるが、日本は減ったといってもその倍以上はあり、本を運ぶトラックは送返品のために寄る店の数が増えるほど配送時間・コストはかかる。

これらの点が、出版業界のさまざまなプレイヤーが視察に何度も行っているにもかかわらず、現実的には日本でドイツのような書籍物流システムをつくりあげるのが難しい理由である。

電子書籍の利用者数は減り、オーディオブックの方がもはや多い

電子書籍はどうか。ドイツもフランス同様に電子書籍に対しても価格拘束があり、日本のようにセールが頻繁に行われるような状況にはない(この点がデジタルコミックでの欧州進出・市場拡大を考えている事業者にとって攻略が難しい理由のひとつである)。

一応、出版物全体に占める電子書籍市場のシェアは2014年4.3%から2023年6.1%と少しは増えているが、約95%は紙の本である。ヨーロッパではこういう国は珍しくない。したがって「電子書籍は紙の本をリプレイスするものではなくて、紙よりもかなり少ない比率で併存するものだ」と見られている。

売上シェアは微増だが、電子書籍の利用者数は減っており、2014年390万人、2023年には300万人(ドイツの人口は約8300万人であり、300万人だと3.6%しか使っていないことになる。買わずに図書館から借りる人も含めればもちろんそれより多い。ドイツでは電子図書館の利用は非常に増えている)。もっとも、紙の書籍の消費者数の方が2019年に2860万人、2023年2500万人と減少度合いは深刻であり、ゆえに相対的に電子書籍のシェアが高まっているのだと思われる。

一方でオーディオブックはデジタルオーディオブックの伸長により利用者数も2014年70万人、2023年340万人と増えており、もはや電子書籍ユーザーより多い。ドイツに限らず欧米ではオーディオブックへの注目が高いが、これは2010年代初頭の電子書籍市場同様に新しい売り先、新しい読者を発見した興奮によるものがおそらく大きく、日本ではビジネスとしての注目よりも読書バリアフリー文脈での報道が多い点が異なる(言うまでもなく、読書バリアフリー自体はきわめて重要であり、取り組むべきことだが)。

YAの売上が伸びているのは読書量が増えたから、ではない

書籍のセグメント別では児童書・YA(ヤングアダルト。ティーン向け書籍)の伸びが注目されている。ただこれはこの年代の読書量が伸びたからではなく、BookTokや2023年から18歳に導入された文化に対する支出を促すカルチャーパス(フランスの模倣。本家フランスは今や半減・廃止の危機だが)の影響が大きいと見られる。

ドイツはPISA(OECD加盟国の15歳を対象にした学習到達度調査)の初回2000年で31カ国21位であったために教育界に激震が走り、教育改革に乗り出した(「PISAショック」)。だが、2022年も22位である。PISAへの参加国自体が増えているので相対的にはかつてより上位ではあるものの、スコアを見ると2000年484点、2022年480点であまり変わらない。

PIRLS国際読解力調査(ドイツではIGLUという別の頭字語を使用している)ではドイツの小4児童のスコアは低下し続けており、2021年調査では全体の25%が、学校でのちのち必要になる学問的な課題に対応するための最低レベルに達していない。

つまり別にドイツの子どもが昔より本好きになったとか読解リテラシーが上がっているとかいう話でもない(ドイツはPISAでは読解、数学、科学いずれも多くの期間で日本より順位が低い)。

読書量や本の購買量、出版市場の大きさ、国内書店数など本に関わる数字と国際的に見た学力、そして国力(世界GDPランキングやひとりあたりGDP、経済成長率)に全然関係がないなどとは言わないが、そこまで単純で直線的な関係性にはない。あまり雑に結びつけるとウソになる。これもドイツと日本を見ただけでもわかる話だ。

「ドイツに学べ」と表面的な模倣をめざしてもそもそもムリなことはすでに日本の事業者には自明のことだ。ではまったく参考にできないかと言うとそういう話でもない。違うからこそ、日本でしばしば常識であるかのように言われていることが「思い込み」にすぎないと目を覚まさせてくれる部分がある。出版社と書店の利益構造、物流システムの地理的制約、業界団体の組織形態など、国ごとの構造の違いを踏まえた上で参照する分には意味がある。

ドイツでは客数減少を価格政策でカバーし、オーディオブック市場の拡大に成功している一方、日本では書籍の読書率が維持されているにもかかわらず売上が低下している。ドイツを参考にするならまず取り組むべきは値決め、価格戦略の見直しであり、本の価格が適正に上がりづらい背景にある正味(マージン)の問題である。もっとも、定価と正味の問題は戦後すぐのころから70年以上言われているのに一向に解決していない――現行の契約や商慣習、法制度の下では変化が不可能なのかもしれないが。

