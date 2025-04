配車サービスのウーバーは、過去12か月間において米国全土で報告された忘れ物に関するレポート「ウーバー ロスト&ファンド インデックス」の最新版を発表しました。その中には、かなり異彩を放つ忘れ物があるようです。

↑ヘッドフォンの忘れ物は多いが…。

このインデックスは、実際にあった落とし物のなかからユニークすぎる物をリストで紹介。その一部は次の通りです。

人毛でできたマネキンヘッド チェーンソー 小便器 ブラジャー 一輪車 離婚届 ゆで卵とキャンドル

忘れ物が多かった都市は、1位がニューヨークで、2位はマイアミ、3位はシカゴでした。トップに輝いたニューヨークでは、マンハッタンで忘れ物を展示するイベントを開催。175個のハンバーガーが車内に忘れられたこともあったことから、人々にハンバーガーが配られ、実際にあった忘れ物などが展示されたそうです。

また、2024年に多かった忘れ物には「Nintendo Switch」がリストアップされています。全米で70個ものNintendo Switchの忘れ物があったのだとか。

ちなみに、上述の忘れ物リストはレアなものばかりですが、全米のウーバーで多い忘れ物は、1位が携帯電話、2位が財布、3位が鍵、4位がバッグ、5位がヘッドフォンでした。どれも、うっかり忘れてしまいそうなものばかりです。

スマホや鍵を忘れたら自分が困る羽目になるし、赤っ恥をかきそうなものを忘れたら、連絡をするのもはばかられそう……。配車サービスやタクシーを利用するときは、忘れ物をしないように十分に気を付けましょう。

