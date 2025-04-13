TOMORROW X TOGETHER¤¬ÆüËÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¡ª¡Ö¥Ð¥«¥ê¡¦»³Î¤¤ÎÁà½ÄAWARD¡×¡ÚBEOMGYU¡¦TAEHYUN ¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
º£Æü4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë14:00¡Á15:00 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥Ð¥«¥ê¡¦»³Î¤¤ÎÁà½ÄAWARD ¡Á¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¡Á¡×¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÃ£¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÁà½Ä¡É¥í¥±¡£¤³¤Î½Õ¡¢¡ÈÁà½Ä¡É¥í¥±¤À¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈÁà½Ä¡É¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤À¤±¤ÇÀï¤¦¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ð¥«¥ê¡¦»³Î¤¤ÎÁà½ÄAWARD¡Á¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¡Á¡×¤¬³«Ëë¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¼«¤é¤ÎÇ¾Æâ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¡Ê¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤ò¤Ä¤±¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·Áà¤ë¡ÈÁà½Ä¥í¥±¡É¤ËÄ©¤à¡£ºÇ¸å¤ËÁ´¤Æ¤Î¥í¥±¤ò¸«¤¿MC¤¬¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÁà½Ä¥·¡¼¥ó¡É¤ò·è¤á¤ë¡ªÁà½Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾Ð¤¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÁà½ÄÂç´îÍøÆÃÈÖ¡£
º£²óMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤äÌ¾µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ò¡ÈÁà½Ä¡É¤¹¤ë¡ÈÁà½Ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È2004Ç¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦ÌÔ½Ã¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÈÁà½Ä¡É¤·¸«»ö½àÍ¥¾¡¡¢ÂÓÈÖÁÈ¤ÎMC¤Þ¤ÇÌ³¤á¤ë¡ÈÁà½ÄÀ®¤ê¾å¤¬¤êÃË¡É¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎAWARD¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»°ºîÉÊ¤Ï¡Ä
¡ÖÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ßTOMORROW X TOGETHER¡×
¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹Ê¿»Ò¡ßSixTONES¡×
¡Ö3¿Í¤ÎÁà½Ä·Ý¿Í¡Ê¥é¥é¥ó¥É ¥µ¡¼¥ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É °æ¸ý¹ÀÇ·¡¢¤µ¤ä¹á ¿·»³¡Ë¡ßDJ KOO¡×¡£
¼ýÏ¿Ä¾¸å¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¦»³Î¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢º£²ó¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¡¦TOMORROW X TOGETHER¤è¤êBEOMGYU¡¦TAEHYUN¤Î¼ýÏ¿Ä¾¸å¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ ¥³¥á¥ó¥È
¡ü¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡
Áà½Ä¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡© ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤¢¤ÎÊýÃ£¤À¤Ã¤¿¤éÃÇ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤½¤ì¤¯¤é¤¤¹ë²Ú¤ÊÊý¡¹¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡ü»³Î¤Î¼ÂÀ
¿·¤·¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ä¡ÈÁà½Ä¡É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ã¤Æ²¦ºÂ¤¬¤Þ¤À¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥´¥¤¤³¤È¤Î1²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤â
Q µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Ï¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§KOO¤µ¤ó¡¢Áà½Ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª
»³Î¤¡§TOMORROW X TOGETHER¤Ï¤Ê¤¼°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÆüËÜ½é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤è¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤ÊÂß¤·¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¢¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
»³Î¤¡§¤Ç¤âÈ´·²¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
¢£BEOMGYU¡¦TAEHYUN ¥³¥á¥ó¥È
¡üBEOMGYU
º£Æü¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥Ã¥¥ê¤Î»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡üTAEHYUN
ËÍ¤¿¤Á¤âÆüËÜ¸ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½ª¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¢£¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¾Ò²ð
¡ü3¿Í¤ÎÁà½Ä·Ý¿Í¡ßDJ KOO
Ã¯¤¬°ìÈÖDJ KOO¤òÌÌÇò¤¯Áà¤ì¤ë¤Î¤«!? DJ KOOÁª¼ê¸¢¡ª
3¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ëDJ KOO¤ò»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁà½Ä¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥í¥±Àè¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°15Ê¬´Ö¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«!?
º£²óÄ©¤à¤Î¤Ï¥é¥é¥ó¥É ¥µ¡¼¥ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É °æ¸ý¹ÀÇ·¡¢¤µ¤ä¹á ¿·»³¤Î3¿Í¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¡áLOVE ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢¤æ¤á¤Ý¤Æ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆDJ KOO¤òÁà¤ê¡¢¥í¥±¥Ð¥¹Æâ¤ò°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÁà½Ä¼Ô¤ÏÃ¯¤À!?
MC¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¦»³Î¤¤¬ÂçË«¤á¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎDJ KOO¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡ü¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹Ê¿»Ò¡ßSixTONES¥¸¥§¥·¡¼
PR¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁà½Ä¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡ª
¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹ Ê¿»ÒÍ´´õ¤¬º£²óÁà½Ä¤¹¤ë¤Î¤ÏSixTONES ¥¸¥§¥·¡¼¡£4·î¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖGolden SixTONES¡×¤Î¸½¾ì¤Ç¥Ë¥»¤ÎPR¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ª°ì½ï¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæ¼ù¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ·½¡£
¾®¤µ¤¤À¼¤Ç¡Ö¥¢¥Á¥£¡×¡Ö¥Þ¥¸¥¢¥Á¥£¡×¤Ê¤É¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¾ðÇ®Åª¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Þ¤¯¤ë¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¯¤ë3¿Í¡£ÅÄÃæ¡õ¿¹ËÜ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÁá¤¯¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦º¤ÏÇ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¡ª
»³Î¤¤¬¡ÖÁêÀ¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤â¡Ö¸«»ö¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈË«¤á¤ë¤Û¤ÉÊ¿»Ò¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤À¤Ã¤¿Áà½Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ßTOMORROW X TOGETHER
ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¤ÎÈà¤é¤ËÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¤ª¾Ð¤¤¤òÅÁ¼ø¡ª
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬Áà½Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥× TOMORROW X TOGETHER¡£ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ü¤ë½Î ¤¢¤ó¤ê¤Î³Ú²°°§»¢¤Ë¸þ¤«¤¦Èà¤é¤òÁà½Ä¡ª
½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Çµ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢¾×·â¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡ª
ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬Ä©¤àºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤ÎÁà½Ä¤Ç¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£ÌîÅÄÎ®¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡Ö°§»¢¡×¤Î»ÅÊý¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ë¤½¤Î³Ø¤ó¤À°§»¢¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡ªTOMORROW X TOGETHER¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥®¥ã¥°¡×¤âÃÂÀ¸¡¢¤¢¤ó¤ê¤â¾×·â¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Áà½Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤Û¤É¤Î¾Ð¤¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿TOMORROW X TOGETHER¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»³Î¤¤â´¶¿´¡£
¢£X¡¡https://x.com/sojyu_award
¢£Instagram¡¡https://www.instagram.com/sojyu_award
¢£TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@sojyu.award