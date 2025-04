夜中に火災が発生!

画像はイメージです

2014年に南フランスで起きたできごとです。

土曜日の夜に火災が発生したものの、猫の機転のきいた行動のおかげで11人の命が助かりました。この猫が火元になった屋根裏の床をひっかいて危険を知らせたため、飼い主とアパートに住む10人は無事に逃げることができたのです。

その建物は農家を改装したもので、「La Bégude-de-Mazenc」という名のアパートとして利用されていました。ここの屋根裏に住むAlexandra Marlinさんは、夜中に愛猫Meatballが床をうるさくひっかく音で目が覚めました。

彼女が起き上がって2階の部屋に通じる戸を開けた瞬間、黒い煙が立ち上っているのを発見し、あわてて地元の消防署に通報したのです。そして集合住宅に住む7人とその子供3人を起こし、みんなで建物の外へ逃げました。

飼い猫の姿が見えない

画像はイメージです

住人は全員無事に避難しました。しかしこの混乱の中で、彼女はMeatballを見失ってしまったのです。

その後、この猫を見た人はいません。人々は「自分たちに危険を知らせてくれた英雄の猫は、火災で亡くなってしまった」と信じたのです。Alexandraさんももちろん悲しみにくれました。

幸い、翌日曜日の夕方になってMeatballは焼け跡に姿を現しました。少し疲れているようでしたが、無事です。

この猫は、火災発生のときに屋根裏でネズミを追いかけていたのでしょう。ひよっとしたら、そのことを飼い主に叱られるのではと恐れ、心を落ち着かせるためにしばらく隠れていたのかもしれません。

愛情の絆はさらに強く

画像はイメージです

Alexandraさんは愛猫に再会できて大喜びでした。その後アパートの住人たちは、助けてもらったお礼に、英雄猫Meatballに1年分のごはんをプレゼントしてくれました。

見事に「ニャルソック」を遂行して人命を救ったMeatball。Alexandraさんは新聞の取材に答えて、「猫との愛情の絆は、以前よりもさらに強くなりました。この猫を尊敬しています。Meatballがわたしと隣人たちの命を救ってくれたことは、永遠に忘れません」と話しています。

出典:

・Cat Saves Owner, 10 Others After House Fire In Middle Of Night

・Hero cat 'Meatball' saves residents from blaze