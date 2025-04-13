¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡G1Ê¡²¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óC¡Û12R¤ÏÆÇÅçÀ¿¡¡¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤à
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1Ê¡²¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤À¡£
¡¡6¿Í¤È¤âÁí¤¸¤Æ¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆÇÅç¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£³ý¸¶¤¬°®¤Ã¤ÆÄÉÁö¤Î1ÈÖ¼ê¡£ÇÏ¾ì¤ÏÅª³Î¤Ëº¹¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¡£¥¹¥í¡¼Àª¤¬Ãæ¿´¤À¡£¼Äºê¸µ¤Ïµ¡ÎÏ¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¥«¥É¼«ºß¤Ë±¿¤Ó¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÆÇÅçÀ¿¡¡¥Ú¥é¤Ï·»Äï»Ò¤ÎËÜ¶¶¹îÍÎ¤µ¤ó¤Î·Á¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈÉ¤ÎÃæ¤ÇÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¡£¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÂÎ¤ò´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¤¹¤´¤¯²ó¤ë´¶¤¸¤Î¥Ú¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃ¡¤¤¤¿¡£Â¹ç¤ï¤»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1¿Í¤Ç¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¡¢ÂÎ´¶¤ä½ÐÂ¤ÏÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆÃÄ§¤¬½Ð¤ë¥Ú¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã3¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡¥Ú¥é¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ã¡¤¤¤¿¡£ÈÉ¤Ç¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¿¤Ó¤ÏÂ¾¤è¤ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã4¡ä¼Äºê¸µ»Ö¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ú¥é¤âÀ°È÷¤â°ìÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã5¡äÅÚ²°ÃÒÂ§¡¡¥Ú¥é¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¤¢¤Þ¤êÈÉ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤Þ¤À´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤·¤éÆÃÄ¹¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ê¤É¡¢½ÐÂ¤Î´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÈÉ¤ÎÃæ¤Ç¤â²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙËÜÂÎ¤òÅÀ¸¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£