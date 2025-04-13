バイエルンvsドルトムント スタメン発表
[4.12 ブンデスリーガ第29節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 23 エムレ・ジャン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 13 パスカル・グロス
MF 24 D. Svensson
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 9 セール・ギラシ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 27 カリム・アデイェミ
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
ニコ・コバチ
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 23 エムレ・ジャン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 13 パスカル・グロス
MF 24 D. Svensson
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 9 セール・ギラシ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 27 カリム・アデイェミ
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります