[4.12 ブンデスリーガ第29節](アリアンツ・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 25 トーマス・ミュラー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 41 J. Kusi-Asare

監督

ビンセント・コンパニ

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 23 エムレ・ジャン

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 13 パスカル・グロス

MF 24 D. Svensson

MF 26 ユリアン・リエルソン

FW 9 セール・ギラシ

FW 14 マクシミリアン・バイアー

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 17 カーニー・チュクエメカ

FW 16 ジュリアン・デュランビル

FW 27 カリム・アデイェミ

FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります