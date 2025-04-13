アーセナルvsブレントフォード スタメン発表
[4.12 プレミアリーグ第32節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 5 トーマス・パーティ
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 11 ヨアン・ウィサ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 16 ベン・ミー
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
FW 39 Gustavo Nunes
監督
トーマス・フランク
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 5 トーマス・パーティ
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 11 ヨアン・ウィサ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 16 ベン・ミー
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
FW 39 Gustavo Nunes
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります