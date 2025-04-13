[4.12 プレミアリーグ第32節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 5 トーマス・パーティ

DF 15 ヤクブ・キビオル

MF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 45 J. Henry-Francis

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ

監督

ミケル・アルテタ

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 7 ケビン・シャーデ

FW 11 ヨアン・ウィサ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 5 イーサン・ピノック

DF 16 ベン・ミー

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

FW 39 Gustavo Nunes

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります