[4.12 セリエA第32節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※25:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 58 M. Cocchi

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 52 T. Berenbruch

FW 9 マルクス・テュラム

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[カリアリ]

先発

GK 25 エリア・カプリーレ

DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ

DF 26 ジェリー・ミナ

DF 28 ガブリエレ・ザッパ

MF 3 トンマーゾ・アウジェッロ

MF 8 ミッシェル・アドポ

MF 9 フロリネル・コマン

MF 14 アレッサンドロ・デイオラ

MF 19 ナディル・ゾルテア

MF 29 アントワーヌ・マクンブー

FW 91 ロベルト・ピッコリ

控え

GK 1 G. Ciocci

GK 71 アレン・シェリ

DF 6 セバスティアーノ・ルペルト

DF 33 アダム・オベルト

MF 10 ニコラス・ビオラ

MF 16 マッテオ・プラティ

MF 18 ラズバン・マリン

MF 21 ヤクブ・ヤンクト

MF 70 ジャンルカ・ガエターノ

FW 30 レオナルド・パボレッティ

FW 77 ジト・ルブンボ

FW 80 キングストン・ムタンドワ

FW 97 マッティア・フェリチ

監督

ダビデ・ニコラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります