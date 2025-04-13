インテルvsカリアリ スタメン発表
[4.12 セリエA第32節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 58 M. Cocchi
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 52 T. Berenbruch
FW 9 マルクス・テュラム
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[カリアリ]
先発
GK 25 エリア・カプリーレ
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
MF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 9 フロリネル・コマン
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 アントワーヌ・マクンブー
FW 91 ロベルト・ピッコリ
控え
GK 1 G. Ciocci
GK 71 アレン・シェリ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 33 アダム・オベルト
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 16 マッテオ・プラティ
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 77 ジト・ルブンボ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
FW 97 マッティア・フェリチ
監督
ダビデ・ニコラ
※25:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 58 M. Cocchi
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 52 T. Berenbruch
FW 9 マルクス・テュラム
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[カリアリ]
先発
GK 25 エリア・カプリーレ
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
MF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 9 フロリネル・コマン
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 アントワーヌ・マクンブー
FW 91 ロベルト・ピッコリ
控え
GK 1 G. Ciocci
GK 71 アレン・シェリ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 33 アダム・オベルト
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 16 マッテオ・プラティ
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 77 ジト・ルブンボ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
FW 97 マッティア・フェリチ
監督
ダビデ・ニコラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります