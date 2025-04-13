ブライトンvsレスター スタメン発表
[4.12 プレミアリーグ第32節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 20 カルロス・バレバ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
DF 71 F. Simmonds
MF 7 ソリー・マーチ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 72 H. Howell
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 4 コナー・コーディ
DF 5 カレブ・オコリ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ブバカリ・スマレ
MF 35 ケイシー・マカティア
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 21 リカルド・ペレイラ
DF 25 ウォヨ・クリバリ
MF 22 オリバー・スキップ
MF 77 O. Aluko
MF 91 J. Evans
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 20 パトソン・ダカ
監督
ルート・ファン・ニステルローイ
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 20 カルロス・バレバ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
DF 71 F. Simmonds
MF 7 ソリー・マーチ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 72 H. Howell
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 4 コナー・コーディ
DF 5 カレブ・オコリ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ブバカリ・スマレ
MF 35 ケイシー・マカティア
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 21 リカルド・ペレイラ
DF 25 ウォヨ・クリバリ
MF 22 オリバー・スキップ
MF 77 O. Aluko
MF 91 J. Evans
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 20 パトソン・ダカ
監督
ルート・ファン・ニステルローイ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります