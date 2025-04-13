[4.12 プレミアリーグ第32節](AMEXスタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 20 カルロス・バレバ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 11 シモン・アディングラ

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 26 ヤシン・アヤリ

MF 33 マット・オライリー

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 39 カール・ラッシュワース

DF 16 E. Cashin

DF 60 C. Tasker

DF 71 F. Simmonds

MF 7 ソリー・マーチ

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 25 ディエゴ・ゴメス

MF 27 マッツ・ビーファー

MF 72 H. Howell

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[レスター・シティ]

先発

GK 30 マッズ・ハーマンセン

DF 2 ジェームズ・ジャスティン

DF 4 コナー・コーディ

DF 5 カレブ・オコリ

DF 33 ルーク・トーマス

MF 6 ウィルフレッド・エンディディ

MF 10 ステフィー・マビディディ

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

MF 24 ブバカリ・スマレ

MF 35 ケイシー・マカティア

FW 9 ジェイミー・バーディー

控え

GK 41 ヤクブ・ストラルチク

DF 21 リカルド・ペレイラ

DF 25 ウォヨ・クリバリ

MF 22 オリバー・スキップ

MF 77 O. Aluko

MF 91 J. Evans

FW 14 ボビー・リード

FW 18 ジョルダン・アイェウ

FW 20 パトソン・ダカ

監督

ルート・ファン・ニステルローイ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります