[4.12 プレミアリーグ第32節](セント メリーズ スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 3 ライアン・マニング

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 19 キャメロン・アーチャー

FW 20 カマルディーン・スレマナ

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 16 菅原由勢

MF 7 ジョー・アリボ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 11 ロス・スチュワート

FW 46 J. Robinson

監督

Simon Edward Rusk

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 22 イアン・マートセン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 21 マルコ・アセンシオ

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 9 マーカス・ラッシュフォード

控え

GK 25 ロビン・オルセン

DF 3 アクセル・ディサシ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

DF 16 アンドレス・ガルシア

MF 7 ジョン・マッギン

MF 44 ブバカル・カマラ

FW 11 オリー・ワトキンス

FW 17 ドニエル・マレン

監督

ウナイ・エメリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります