サウサンプトンvsアストン・ビラ スタメン発表
[4.12 プレミアリーグ第32節](セント メリーズ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 20 カマルディーン・スレマナ
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 46 J. Robinson
監督
Simon Edward Rusk
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 21 マルコ・アセンシオ
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 7 ジョン・マッギン
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 17 ドニエル・マレン
監督
ウナイ・エメリ
※23:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 46 J. Robinson
監督
Simon Edward Rusk
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 21 マルコ・アセンシオ
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 7 ジョン・マッギン
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 17 ドニエル・マレン
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります