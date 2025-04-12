ボルシアMGvsフライブルク スタメン発表
[4.12 ブンデスリーガ第29節](ボルシアパルク)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 42 チアゴ・ペレイラ・カルドソ
DF 3 板倉滉
DF 20 ルカ・ネッツ
DF 29 ジョー・スカリー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 14 アラサン・プレア
MF 25 ロビン・ハック
FW 11 ティム・クラインディエンスト
控え
GK 21 トビアス・ジッペル
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 22 シュテファン・ライナー
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 7 ケビン・シュテーガー
FW 13 福田師王
FW 23 ノア・ペッシュ
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 42 チアゴ・ペレイラ・カルドソ
DF 3 板倉滉
DF 20 ルカ・ネッツ
DF 29 ジョー・スカリー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 14 アラサン・プレア
MF 25 ロビン・ハック
FW 11 ティム・クラインディエンスト
GK 21 トビアス・ジッペル
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 22 シュテファン・ライナー
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 7 ケビン・シュテーガー
FW 13 福田師王
FW 23 ノア・ペッシュ
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります