Ryosuke Yamada ソロ活動への思いを深掘り ＆ JO1 トークゲスト初登場「with MUSIC」次回出演アーティスト解禁！
次回 4月19日（土）よる10時00分〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！
Hey! Say! JUMP としてデビューして17年、絶対的エースの山田涼介がソロ活動名義のRyosuke Yamadaとして登場！新たにソロ活動を始動した山田の思いを深掘りする。スタジオライブでは、Hey! Say! JUMPの有岡大貴が楽曲制作に参加したRyosuke Yamadaの新曲「RED」を披露！
JO1がトークゲストとして初登場！今年、デビュー5周年を迎えアメリカを含む全6都市のワールドツアーを成功させ、放送翌日には東京ドーム単独公演を控えるなど、日本にとどまらずグローバルに活躍するJO1。JO1のファンが行った、メンバーに対する推し活事情を紹介。〇〇にメンバーの顔写真をプリント？JO1推し活事情とは？さらに、デビュー曲の「無限大(INFINITY)」と最新曲「BE CLASSIC」の豪華2曲ライブをお届け！
歌唱ゲストにはMrs. GREEN APPLE、平手友梨奈が決定！
デビュー10周年イヤーの今年、「第48回日本アカデミー賞」で新設された特別賞「主題歌賞」を受賞するなど2025年に入っても数々の勲章を獲得しているMrs. GREEN APPLEは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールOPテーマとして書き下ろした新曲「クスシキ」を披露。2016年に欅坂46としてデビューし、グループの中で中心メンバーとして活躍、グループ脱退後も映画で主演を務め2019年に「日本アカデミー賞」で「新人俳優賞」を受賞するなど、幅広く活躍の場を広げる平手は、最新曲「イニミニマイニモ」を披露する。
＜出演者＞
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
アーティスト（※五十音順）：JO1、平手友梨奈、Mrs. GREEN APPLE、Ryosuke Yamada
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