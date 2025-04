U-17W杯に出場する8カ国が決定！ 3連覇目指すU-17日本代表は準々決勝で開催国サウジアラビアと対戦【AFC U17アジアカップ】

AFC U17アジアカップのベスト8進出チームが決定。U-17ワールドカップ(W杯)の出場チームも決定した。U-17日本代表も出場しているU17アジアカップ。日本はグループステージ最終戦でU-17オーストラリア代表に3-2で敗れたものの、他会場の結果に救われてグループ首位通過が決定。U-17W杯出条件をなんと獲得していた。日本のグループBはU-17UAE代表が2位通過を果たした中、グループAはU-17ウズベキスタン代表が3連勝で首位通過。2位には開催国でもあるU-17サウジアラビア代表が入り、準々決勝で日本と対戦することが決定した。

◆AFC U17アジアカップ準々決勝

また、グループCでは3連勝のU-17インドネシア代表が首位通過を果たし、2位には2勝1敗でU-17韓国代表が入ることに。グループDでは、U-17タジキスタン代表、U-17北朝鮮代表が1位と2位になった。この結果、準々決勝は日本vsサウジアラビア、ウズベキスタンvsUAE、インドネシアvs北朝鮮、タジキスタンvs韓国のカードに。日本はサウジアラビアに勝利すれば韓国と準決勝で対戦する可能性がある。日本は13日の23時からサウジアラビアと対戦。DAZNで無料ライブ配信される。4月13日(日)《23:00》U-17日本代表 vs U-17サウジアラビア代表《26:15》U-17ウズベキスタン代表 vs U-17UAE代表4月14日(月)《23:00》U-17インドネシア代表 vs U-17北朝鮮代表《26:15》U-17タジキスタン代表 vs U-17韓国代表