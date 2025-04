韓国の5人組男性グループ「MYNAME」が12日、横浜ランドマークホールで「MYNAME LIVE 2025 −Blooming Days−」を開催した。コヌ(36)インス(37)セヨン(33)の3人が来日し、昼夜公演とも満席の盛況となった。

3人はダンサー二人を従えて登場し、ダンサブルなナンバー「K.O monster」「(IF YOU WANNA)BE MY BABY」を歌唱。インスは「みんな元気でしたか?今日は一日よろしくね!」と声をかけ、セヨンは「みんなに会いたかったです。盛り上がって、楽しんでいきましょう」とあおって会場の熱気を高めた。 ソロコーナーではそれぞれの魅力を発揮。セヨンは「ソナギ〜夕立〜」、インスは「you don’t know me」、コヌは「I‘m not a bed boy」を歌唱。ファンはうっとり聞き入り、楽曲の世界観に没入させた。

アンコール前には、この日配信された初披露の新曲「We are the one」を歌唱。コヌは「マイネームのメンバー、皆さん、デビューから今までのいろんなストーリーを考えて作った曲です」と楽曲に込めた思いを伝えた。

また、7月2日に新作ミニアルバム「VIVID」が発売されることを発表。同25日に同じく横浜ランドマークホールでライブを行うことも告知した。リーダーのコヌは「皆さん『VIVID』を楽しみにしてください。今年の夏が来年も(楽しかったと)思い出せるように、頑張ります」、インスは「7月25日はデビュー日なのでその日を守っていきたいな」と語った。最後は「stop the time」「We made it」の2曲で締め、熱気にあふれたライブが幕を閉じた。