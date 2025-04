今食べるべき東京の「炒飯」10選とは？ 3月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年3月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、3月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2025年3月1日〜3月31日

【10位】スイーツのプロがおすすめ! 春のいちごショートケーキ10選

10位は、春にぴったりの「いちごのショートケーキ」をまとめた「マガジンまとめ」がランクイン。スイーツコンシェルジュのはなともさんに、幅広い世代に愛される旬のいちごを使ったショートケーキを教えてもらいました。

シェフズガーデン 出典:みるみんくさん

【9位】愛知県の人気スコーン専門店が東京初出店! かむほどにおいしいスコーンとは(東京・池袋)

9位は、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2024年12月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「スコーン専門店KODAMA 東京池袋店」の記事です。

スコーン専門店KODAMA 東京池袋店 出典:みるみんくさん

【8位】ほっこりできる和スイーツ! グルメライターおすすめのたい焼き&今川焼10選

8位は、こちらも「マガジンまとめ」から「おすすめのたい焼き&今川焼」10選でした。おすすめのお店をグルメライターの武智新平さんに教えてもらいました。

たつみや 出典:su_taさん

【7位】百名店の中からラーメン王が特におすすめしたい神奈川の名店とは?

7位、こちらも「マガジンまとめ」から。2024年から新たに「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」と「食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店」が追加された食べログ ラーメン 百名店。その各100店舗の中から、ラーメン王・小林孝充さんがおすすめしたい神奈川県のお店を紹介してもらいました。

煮干しらーめん 田中にぼる 出典:withupdesignworxさん

【6位】お花見やピクニックで重宝される! ワンランク上の「しょっぱい系」のテイクアウト10選

6位は、こちらも「マガジンまとめ」からのランクイン。肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんが、お花見に持って行きたい「しょっぱい系」テイクアウトを紹介してくれました。

CAFE LA VIDA 写真:お店から

【5位】ラーメン好きなら知っておきたい。1年以内にオープンした話題の新店10選

5位は、こちらも「マガジンまとめ」から「1年以内にオープンした話題のラーメン店」10選でした。「New Open News」に掲載された記事を中心にまとめています。

京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO 写真:お店から

【4位】今行きたい! 1年以内にオープンした注目のベーカリー10選

4位も「マガジンまとめ」から「1年以内にオープンした注目のベーカリー」10選でした。「New Open News」に掲載された記事を中心にまとめています。

Gris bagel 写真:お店から

【3位】祇園のママに聞く! 京都で「手土産」買うならこのお店

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」からのランクイン。今回のテーマは「手土産」。京都・祇園のお茶屋で生まれた宏美ママに普段使いするお店を教えてもらいました。

鍵善良房 四条本店 写真:お店から

【2位】大阪の人気行列店が東京初進出! 濃厚なうまみを感じる、昔ながらの中華そば(東京・新中野)

2位は……

連載「New Open News」からのランクイン。2025年1月、新中野駅4番出口から徒歩約2分のところにオープンした「中華そば ふじい 新中野店」の記事です。

中華そば ふじい 新中野店 写真:お店から

【1位】町中華専門家が選ぶ。今食べるべき東京の「炒飯」10選

そして1位は……

「マガジンまとめ」の「炒飯」10選でした。これまで訪れた町中華は1,000店以上という町中華専門家の曾茂さんに、今食べるべきいちおしの炒飯を教えてもらいました。

紫金飯店 原宿店 出典:うどんが主食さん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

