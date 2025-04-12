LEVEL∞ / SENSE∞、GeForce RTX 5090・5080 Laptop搭載18型ノートPC発売
ユニットコムは4月11日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」と クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop / 5080 Laptopを搭載する18型ノートPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
LEVEL∞ / SENSE∞、GeForce RTX 5090・5080 Laptop搭載18型ノートPC発売
グラフィックスにきわめて強力なNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop / 5080 Laptopを採用するゲーミング・クリエイティブ向け大画面ノートPC。Blackwellアーキテクチャへの刷新で高い性能を備えており、動画のデコード・エンコードも高速化。大規模なVRAMでローカルLLMの動作も行えるとしており、プロセッサにはIntel Core Ultra HXシリーズを組み合わせている。
○LEVEL-18WG181-U7-VKSX
LEVEL-18WG181-U7-VKSX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 7 255HX
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5080 Laptop GPU
ディスプレイ：18型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)
価格：539,800円
○SENSE-18WG191-U9-XKZX
SENSE-18WG191-U9-XKZX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 255HX
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5080 Laptop GPU
ディスプレイ：18型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)
価格：549,800円
LEVEL∞ / SENSE∞、GeForce RTX 5090・5080 Laptop搭載18型ノートPC発売
○LEVEL-18WG181-U7-VKSX
LEVEL-18WG181-U7-VKSX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 7 255HX
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5080 Laptop GPU
ディスプレイ：18型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)
価格：539,800円
○SENSE-18WG191-U9-XKZX
SENSE-18WG191-U9-XKZX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 255HX
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5080 Laptop GPU
ディスプレイ：18型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)
価格：549,800円