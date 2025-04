韓国の男性ユニット・MYNAMEが12日、神奈川・横浜ランドマークホールでコンサート「MYNAME LIVE 2025 -Blooming Days-」を開催した。今回は、本国の仕事の都合でチェジュン、ジュンQが欠席し、コヌ、インス、セヨンの3人が来日。昼・夜の2公演はいずれも500人の満席となった。「MYNAME LIVE 2025 -Blooming Days-」よりオープニング映像の後、コヌ、インス、セヨンの3人が、ダンサー2人を従えて登場し、ダンサブルなナンバー「k.o monster」「(IF YOU WANNA)BE MY BABY」を歌唱。さっそく客席は総立ちでサイリウムを片手にノリノリだ。

歌唱後、インスは「みんな元気でしたか? 今日は1日よろしくね!」と声をかけ、セヨンは「みんなに会いたかったです。盛り上がって、楽しんでいきましょう。準備はできていますか?」とあおって始まった。「FIRE WORK」「Sha la la」「Baby Tonight」など歌い、「初めての3人のコンサートですが皆さん心配してないですよね」と声をかける場面も。それぞれのソロコーナーでは、セヨンが「sonsji」、インスが「you don’t know me」、コヌが「I‘m not a bad boy」を歌唱し、ファンはうっとり聴き入っていた。アンコール前の最後の曲では、この日初披露の新曲「We are the one」を披露。コヌは「MYNAMEのメンバー、皆さん、デビューから今までのいろんなストーリーを考えて作った曲です」と、曲に込めた思いを明かした。アンコールではタオルを首に巻いたTシャツ姿で登場し、「Promise land」を歌唱。その後、7月2日に『VIVID』というタイトルのアルバム発売決定という映像が流れ、ライブを今回と同じ横浜ランドマークホールで7月25日に行うことも発表された。「皆さん、ミニアルバムVIVIDを楽しみにしてください」「今年の夏が来年も(楽しかったと)思い出せるように、頑張ります」とリーダーのコヌが話し、「コンサートもここでやります。7月25日は金曜日なんですけどデビュー日なのでその日を守っていきたいな」とインスがアピール。最後に「stop the time」「We made it」を歌唱し、熱気にあふれたライブが終了した。インスコヌセヨン