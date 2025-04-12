ソシエダvsマジョルカ スタメン発表
[4.12 ラ・リーガ第31節](アノエタ)
※21:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 19 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 37 ルケン・ベイティア
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 30 Mikel Goti
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イマノル・アルグアシル
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 14 ダニ・ロドリゲス
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 32 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 28 ヤン・サラス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
※21:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 19 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 37 ルケン・ベイティア
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 30 Mikel Goti
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イマノル・アルグアシル
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 14 ダニ・ロドリゲス
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 32 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 28 ヤン・サラス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります