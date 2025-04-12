マンチェスター・Cvsクリスタル・パレス スタメン発表
[4.12 プレミアリーグ第32節](エティハド スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 75 ニコ・オライリー
DF 82 リコ・ルイス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 17 ケビン・デ・ブライネ
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 22 ビトール・レイス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 マテウス・フランサ
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
※20:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 75 ニコ・オライリー
DF 82 リコ・ルイス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 87 ジェームズ・マカティー
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 22 ビトール・レイス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 マテウス・フランサ
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります