小学館は4月12日、田口ケンジ氏によるマンガ「おうまのありま先生」第2話をサンデーうぇぶりにて公開した。

本作は競馬好きの保育士・ありま先生と、彼女に想いを寄せるはるあき先生による競馬ラブコメディー。第2話ではありま先生とはるあき先生の出会いが描かれる。

第2話のページ

第1話のページ

同じ職場の先輩保育士・ありま先生。 頼りになるし、尊敬できるところもあって、正直気になっているっていうか好き……なんですけど。 めちゃくちゃ競馬好きなんですよね。 週末はレースがあるし、夜もナイター競馬? とかに行ってるみたいで。 デートの誘いも上手くいかないし、関係も進展しない……いや、そもそも眼中にないかも。いやほんと、片思いって大変ですね。競馬大好きありま先生がはるあき先生に心惹かれる日は来るのか!? 恋のライバルはまさかの競走馬!? 姉まんがの旗手・田口ケンジが贈る競馬ラブコメディー!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.