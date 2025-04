EXILE ATSUSHIが12日、2年半前に病気療養による一時活動休止をしてから復帰後初ライブとなる『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” 〜復活祭〜』をさいたまスーパーアリーナで開催した。2022年12月21日開催の東京ドーム公演以来、843日ぶりの本格的なライブステージとなった同公演で、2万人のファンへ感謝を伝えた。

同公演は、休止前に開催していた『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2023“Heart to Heart”Season2』の復活祭。ライブ前に報道陣からの取材に応じたATSUSHIは、「事故や病気のことで随分と空いてしまい申し訳ない」とファンへの思いを語りつつ、「本当に自分の中身がぜんぶ入れ替わったのではないかというくらい、いろいろな事を経験し、この日のステージを迎えた。今は、やっと復活できるっていうワクワクの気持ちでいっぱい」と公演直前の心境を話した。またこうして復活できた理由を聞くと「一度(心が)折れたからよかったんです。もうボキッと折れましたね」と赤裸々に打ち明ける。そんな折れた状態の中でもあたたかく支え続けてくれたのがファンだといい「周りの人たちの愛ですよね。それがあったから、少し体調が良くなってきた時にもう一回できるかもしれないと思えた」と振り返った。そして始まったライブは、ATSUSHIが復活への思いをナレーションで語ったVTRからスタート。最後に「みんなありがとう」という感謝の言葉とともに、アリーナに姿を現す。ATSUSHIが「待っていてくれたお客さんと同じ目線から登場したい」という思いがこもった演出で、手を合わせて「ありがとう」と何度もつぶやきながらゆっくりとステージへ歩く。そして会場のファンへ向けて約10秒の深いお辞儀をしてから1曲目「Heart to Heart」で幕開けとなった。最初のMCでは、会場からのあたたかい拍手に「なんてあったかいの…。夢にまで見た光景で…本当にありがとうございます」としみじみ。「あきらめずに今日を迎えることができました。復活したATSUSHI1000%を見せるという気持ちで来ていますので、皆さん楽しんでください!」と盛り上げた。ライブ前の取材では、実は足の靭帯を痛めるけがをしており、約1ヶ月前まで松葉杖を使っていたと明かしたATSUSHI。きょうの段階ではまだ完治しておらず「もう踏んだり蹴ったり(笑)。ライブに向けて張り切り過ぎました」と話す。「お客さんの前では言わないつもり」だといい、足の痛みを見せずにライブ序盤からムーンウォークなどダンスも披露した。そして自身45歳の誕生日となる4月30日に発売する11枚目のシングル「Love Thang / It’s Brand New 」より新曲「Love Thang」や、ATSUSHIが作詞・石井竜也が作曲を手がけた「KAZE」、EXILEのファンの間での隠れた人気曲「響」、ATSUSHIの代表的なカヴァー曲「糸」「愛燦燦」などを歌唱。そして活動休止中に「また元気になったら一緒に歌おう」と連絡をくれたというAIがサプライズ登場。ライブでは歌唱したことの無い、「No more」「Be Brave」の2曲と、2人の最初の出会いの曲となった「So Special-Version EX-」を披露した。アンコールでは弾き語りを披露するなど、ファンへの感謝の気持ちを至る所に散りばめたライブとなり、足のけがを抱えながらも圧倒的なパフォーマンスを見せたATSUSHI。この『復活祭』はあすも同会場で行われるほか、5月24・25日には大阪城ホールでも開催。さらに『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2023“Heart to Heart”Season2』とあわせて12都市14公演を行う予定だ。