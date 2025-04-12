JR西日本は、加古川線全線が1日乗り放題になる『ぶらり加古川線 tabiwa 1Day パス』をアプリ「tabiwa by WESTER」限定で発売します。

有効期間は1日間、有効区間は加古川〜谷川駅間。発売期間は2025年4月13日(日)から10月13日(月・祝)まで。駅の券売機やみどりの窓口では購入できません。料金は大人1人1,200円（税込）で、こども料金の設定はありません。

JR線自由周遊区間・1日乗り放題（イメージ）

鉄道グッズなどの商品ゲット！「ぶらり加古川線 WESTER スタンプラリー」

「ぶらり加古川線 tabiwa 1Day パス」の発売にあわせ、加古川線沿線の魅力を発見できるデジタルスタンプラリー「ぶらり加古川線 WESTER スタンプラリー」も開催。

スタンプの設置場所は、加古川線沿線の対象駅（11箇所）、観光スポット（25箇所）、ひょうごフィールドパビリオン（8箇所）。実施期間は2025年4月13日(日)から6月13日(金)まで。

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賞品（イメージ）

（画像：JR西日本）

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