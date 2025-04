「多摩センタースプリングフェスタ SPORTS DAY」が、多摩センターのどまんなか「パルテノン大通り十字路」で、令和7年3月22日(土)・23日(日)の2日間にわたり開催されました。

多摩センタースプリングフェスタ SPORTS DAY

「多摩センタースプリングフェスタ SPORTS DAY」が、多摩センターのどまんなか「パルテノン大通り十字路」で、令和7年3月22日(土)・23日(日)の2日間にわたり開催された。

プロスポーツ団体との交流企画として、3×3バスケでは「DIOREX TOKYO」とのエキシビジョンマッチやキックターゲット(東京ヴェルディ※1)、ストラックアウト(読売巨人軍※2)が行われ、スポーツを通じて賑わいを見せました。

※1 多摩市と「まちづくりの推進に関する基本協定」を締結

※2 多摩市と「読売巨人軍による協力の推進に関する協定」を締結

多摩センターの将来のまちづくりへつながる「まちづかい」社会実験を参考に、地元事業者で構成される多摩青年会議所が企画し、多摩センター地区連絡協議会が毎年開催しているスプリングフェスタで実施しました。

開催場所であるパルテノン大通り十字路は多摩センターの特徴である完全歩車分離の遊歩道であり、初開催となる「3×3バスケ」を実施することで、歩行空間でありながら安全で魅力的なイベントとして実施しました。

■「多摩どまんなかバスケ」

パルテノン大通り十字路で「3×3バスケ」トーナメント!優勝チームは、「DIOREX TOKYO」とのエキシビジョンマッチも行われました。

■キックターゲット

場所:ココリア多摩センター前

東京ヴェルディのブースでは、キックターゲットを実施。

ボールが入った穴によって点数が異なり、点数が多くなると景品が豪華になっていました。

キックターゲット(1)

キックターゲット(2)

■グリーティング

場所:ココリア多摩センター前

サンリオピューロランドが立地する「ハローキティにあえる街 多摩センター」でハローキティとJリーグ東京ヴェルディのマスコットキャラクター「リヴェルン」のグリーティングも実施!

ハローキティとリヴェルンのグリーティング

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170401-1

■ストラックアウト

場所:ハローキティストリート

読売巨人軍のブースでは、ストラックアウトを実施。

景品としてステッカーが用意されていました。

ストラックアウト

ストラックアウト景品

■パターゴルフチャレンジ

近隣の商業施設でお買い物をした金額に応じて、チャレンジできる回数が変わり、見事ホールインすると長く愛されているお菓子の景品も!

場所:パルテノン大通り側道

パターゴルフ

【多摩センターについて】

多摩センター駅全体写真

多摩センターは東京都の南西部に位置し、多摩ニュータウンを擁し、新宿から30分という好立地でありながら豊かな自然と住みやすい都市環境が魅力のまちです。

2025年4月にグランドオープンする「多摩中央公園」を中心に豊かな自然スポットが多く、一人当たりの区市町公園面積は都内No1(多摩市)と、訪れる人がリラックスできるサードプレイスを提供しています。

多摩中央公園周辺には昨年開館し入場者年間100万人の「多摩市立中央図書館」や、文化芸術の拠点「パルテノン多摩」など文化施設が集まり、駅前には多くの商業施設や事業会社などの高度な都市機能が集積する、ファミリーやビジネスマンにも人気のまちです。

現在、多摩センターでは大規模住宅団地の再生、強い地盤を活かした防災都市への整備など、若者・子育て世代・高齢者など多世代共生型コミュニティを目指したハード・ソフト両面のリニューアルを続けています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 歩行空間でありながら安全で魅力的なイベント!多摩センタースプリングフェスタ SPORTS DAY appeared first on Dtimes.