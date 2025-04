當山みれい『FLASH THE FIRST TAKE』で新曲「Superwoman」を一発撮りパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「曲全体の心の流れを出来るだけ濃縮出来れば、という思いで歌いました」(當山みれい)

當山みれいが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE(読み:ザ・ファースト・テイク)』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

『FLASH THE FIRST TAKE』は『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。限られた秒数・空間のなかで、60秒で表現されるアーティストの一瞬を感じられるコンテンツとなっている。

サブスク総再生回数3億回超え、Z世代の等身大を歌う大阪出身、現在26歳の女性R&Bシンガー、當山みれいが、2025年初となる新曲「Superwoman」を特別アレンジにて披露。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

當山みれい OFFICIAL SITE

https://touyamamirei.com/