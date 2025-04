歯ざわりのよいしゃりっとパウダー！ブルボン「しゃりもにグミひんやりマンゴー味」

ブルボンは、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに、口の中でひんやりとした冷涼感が広がる「しゃりもにグミひんやりマンゴー味」を2025年4月8日(火)に新発売します。

ブルボン「しゃりもにグミひんやりマンゴー味」

内容量:57g

発売日:2025年4月8日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格:オープンプライス

賞味期限:9カ月

ブルボンは、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに、口の中でひんやりとした冷涼感が広がる「しゃりもにグミひんやりマンゴー味」を2025年4月8日(火)に新発売。

「しゃりもにグミひんやりマンゴー味」は、“もにもに”としたグミの食感と歯ざわりのよい“しゃりっとパウダー”の食感はそのままに、ひんやり感とマンゴーのフルーティーな味わいが広がるソフトグミです。

食感のコントラストと甘酸っぱいフルーティーな味わいに加え、口の中に広がる冷涼感を楽しめます☆

