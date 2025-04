5月4日、「RIZIN男祭り」にてメインイベントで試合を行う朝倉未来が、YouTubeのサブチャンネルを更新。投稿された動画では、先日SNSを通じて挑戦状を叩きつけてきた外国人ファイターに物申した。



その朝倉は、4月9日に東京ドームシティアトラクションズで会見に臨み、対戦相手が前フェザー級王者の鈴木千裕に決まった。



そして決定するまで、YA-MANや青木真也、皇治など朝倉の対戦相手がさまざまに取り沙汰されている間、元RIZINバンタム級王者フアン・アーチュレッタがXで対戦相手として立候補。「Mikur-San, what about me and you give the fans a fun fight?(未来さん、俺とお前でファンを楽しませる闘いをするのはどうだ?)」と綴っていた。





すると、その投稿に対し、あるネットユーザーから、アーチュレッタがRIZINで過去に2度体重超過していることを揶揄する「体重超過したら罰金5億円ルールもうけたほうがいい」とのコメントが届くと、本人がそれに反応。「Im ok with that(私はそれでもいい)」と対戦を熱望していた。動画内で朝倉はそのやり取りに触れ、「お前はとにかく体重を守れ。守れなかったら5億円払うとか言っているけど、もってないだろ」と指摘。続けて「君はRIZINに4回出場して2回も計量オーバーしてる。しかも3キロ計量オーバーって何やってんの。君はリングに立つ資格がないんだよ、頼むよ。違う団体でがんばって。全然もうアウトオブ眼中なんで。5億円払うとか言っているけど、体重オーバーしそうになったら、ケガとかで逃げるんでしょ」と、ド正論をぶちまけた。