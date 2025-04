さかなクンのステージも！MOMOテラス「10周年記念イベント」

『MOMOテラス(モモテラス)』は、2025年4月25日の10周年を記念し、特別イベントを開催します。

MOMOテラス(モモテラス)「10周年記念イベント」

『MOMOテラス(モモテラス)』は、2025年4月25日の10周年を記念し、特別イベントを開催。

4/26(土)には、10周年記念ステージの特別ゲストに、さかなクンをお招きし「ギョギョッとギョーテン(10)!さかなクン ステージ」を。

4/27(日)には、9〜10歳のお子さまと保護者さま、地元の皆さまと一緒にお祝いする「ハーフ成人式」をひらきます。

ステージでは「くす玉開花」のセレモニーをはじめ、地元から、保育園の卒園児たちによる祝い太鼓、中学校の吹奏楽やプロバスケットボールチーム京都ハンナリーズのチアスクール生によるチアダンスが華やかに彩ります。

10年ありがとう!の叫びや10年後の自分に向けたメッセージを叫ぶ大声大会では当日飛び入り参加枠も用意されています。

このほか、4/25(金)〜5/25(日)まで「みんなの思い出写真コンテスト」を館内各所で展開。

皆さまから募集した10年間の思い出写真を観ながら投票まで楽しめる展示コーナーです。

そして、9周年から10周年にかけて続いた先着プレゼントの「MOMOイロプレゼント」の完結回では伊藤軒/SOU・SOU「SO-SU-U・黒ぼうろ」を進呈。

「SO-SU-U・黒ぼうろ」は、1〜0の数字が象徴的な、竹炭をねり込んだそば粉入りの焼き菓子で『MOMOテラス』の2015年オープン時から、館内各所にある椅子やソファの柄(※1)のデザインを手掛けた京都発テキスタイルブランド『SOU・SOU(ソウソウ)』と元治元年(1864年)から伏見に本社をおく『伊藤軒』のコラボレーションによる人気のお菓子です。

『MOMOテラス』は10年の感謝とともに京都、伏見への地元愛あふれる取組みで、これからもますます「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、サステナブルな発展(※2)を目指していきます。

※1: MOMOテラスの「ここが、家族にやさしいポイント7選」

※2: 住商アーバン開発株式会社のサステナビリティ(

<MOMOテラス10周年記念ステージ[2日間]概要>

■[4/26] MOMOテラス10周年記念ステージ[場所]1Fアトリウム

◎13:00〜 「10周年セレモニー」とはなぶさ保育園「祝い太鼓」演奏

『MOMOテラス』の館長やスタッフ、はなぶさ保育園の園長がひらく「くす玉開花」のセレモニーと、卒園児たちによる「祝い太鼓」のステージ。

昭和52年4月から保育園と学童保育を併設。

昭和62年には子どもたちのために、より良き環境を整えたいと児童館を建築。

◎15:00〜 「ギョギョッとギョーテン!さかなクン ステージ」

MOMOテラス10周年記念の特別ゲストに、さかなクンを招いておめでたい席に登場することが多い「鯛(タイ)」などのお魚に関するトークショーを開催。

(お魚は、当日ステージでお披露目予定のため、鯛以外になる場合もあります)

お魚の豊富な知識と経験に裏付けされたトークでギョ存知!さかなクン。

2015年3月に東京海洋大学名誉博士を授与され、2021年外務省「海とさかなの親善大使」、2021年環境省「サステナビリティ広報大使」などを務め、執筆活動やTV出演とともに全国各地で講演を行っている。

MOMOテラス_10周年_ギョギョッとギョーテン!さかなクン ステージ_さかなクン

■[4/27] MOMOテラス10周年記念ステージ[場所]1Fアトリウム

◎10:15〜 アカチャンホンポ「ハイハイレース」

・アカチャンホンポのアプリから事前予約制(4/14より予約開始)

ご参加の保護者さまから10年後のお子さまへメッセージをいただきます(一部の方のみ)

MOMOテラス_10周年_アカチャンホンポ_ハイハイレース

協力:アカチャンホンポ

◎11:00〜 ハーフ成人式〜みんなのつどい〜[第1部]

・事前にご応募いただいた9〜10歳のお子さま本人と保護者の方からの「ありがとう」や「おめでとう」の感謝や伝えたい気持ちを込めた手紙を贈ります。

参加特典として、お子さま限定でプロのカメラマンによる記念撮影やモモ色のハーフ成人式証書を進呈。

(※記念撮影では、簡易の袴を用意)

また、参加者全員にMOMOテラスお買物券を進呈。

このほか、10年ありがとう!の叫びや10年後の自分に向けたメッセージを叫ぶ「大声大会」では当日飛び入り参加枠あり。

※プログラムは当日変更になる可能性があります。

司会:タージン

MOMOテラス10周年記念ステージ_4月27日

◎12:00〜 京都市立春日丘中学校 吹奏楽部「奏で〜る」演奏

・京都市立春日丘中学校(京都市伏見区): https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=206808

MOMOテラス_10周年_京都市立春日丘中学校_吹奏楽部_奏で〜る

◎13:00〜 ハーフ成人式〜みんなのつどい〜[第2部]

・第1部と同内容にて実施予定

※プログラムは当日変更になる可能性があります。

◎14:30〜 京都ハンナリーズ「はんなりん チアスクール」

MOMOテラス_10周年_京都ハンナリーズ_はんなりん チアスクール

◎15:30〜 タージンがMOMOテラスを食べ尽くす!?食レポ

■[4/25-5/25] みんなの思い出写真コンテスト

MOMOテラスや地元で過ごした「10年間の思い出」をテーマに、ご応募いただいた写真を展示。

期間中、投票で1位になった応募者の方にはMOMOテラスお買物券1万円分をプレゼント。

さらに、投票に参加者の中から抽選でMOMOテラスお買物券5,000円分を進呈。

[投票期間]4/25(金)〜5/25(日) ※展示は、6月中旬ごろまで実施予定

[発表] 5/31(土) 展示会場にて投票結果を発表

[場所] 1F グリーンパークストピック前・2F エディオン前

■[4/26] 「MOMOイロプレゼント」完結回は伊藤軒/SOU・SOU「SO-SU-U・黒ぼうろ」

[日時]4/26(土) 10:00〜 先着200名様限定 ※予定数に達し次第終了

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラス当日のお買上げ対象レシート合計3,800円以上(税込・合算可)

MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

※レシート対象外:フレンドマート・デジタルレシート・催事店舗レシート

※お一人様1個限り

「SO-SU-U・黒ぼうろ」は、1864年創業の京都の老舗菓子メーカー『伊藤軒』のお菓子と、SOU・SOUのデザインのコラボレーションで生まれた竹炭を練り込んだそば粉入りの焼き菓子。

原料にバターなどを使用していないため、独特の素朴な味わいが甘さ控えめで子供から大人まで親しまれています。

MOMOテラス_10周年_伊藤軒×SOU・SOU「SO-SU-U・黒ぼうろ」

MOMOテラス_京都発テキスタイルブランド『SOU・SOU(ソウソウ)』の生地を使用したチェア

■[4/26・27] 「MOMOイロプレゼント」ゴール特典

[日時]4/26(土)・27(日) 各日10:00〜17:00

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定で、

LINEショップカードで達成したポイントに応じてゴール特典をプレゼント

※LINEポイントカード画面提示

※お一人様1個限り(お渡し後の商品交換不可)

MOMOテラス_MOMOイロプレゼントゴール特典

■「MOMOテラス10周年 特別イベント詳細

『MOMOテラス』WEBマガジン「モモっと」でイベント情報や各店の紹介も行っています。

<企画主催>

住商アーバン開発株式会社『MOMOテラス』施設概要

『MOMOテラス』は約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。

館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事を召し上がることができます。

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分/

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00/

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート/マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

