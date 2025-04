◆DOBERMAN INFINITY、学生とコラボで一体感溢れる

【モデルプレス=2025/04/12】5人組ヒップホップグループ・DOBERMAN INFINITYが4月12日、グランメッセ熊本で開催された「麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。ワイルドなラップが特徴の「Take A Ticket」からスタートし、「一つになっていこうぜ」という掛け声に続き「FLAMMABLE」を披露。奮い立たせるようなメッセージ性が込められた歌詞を、優しい歌声で届けた。

◆「TGC熊本2025」テーマは「Blooming Together」

◆DOBERMAN INFINITYセットリスト

最後の「We are the one」では熊本市⽴千原台⾼等学校ダンス愛好会のメンバーとコラボレーション。全員でタオルを回したり、ダンスしたりと一体感溢れるパフォーマンスを見せた。歌唱後、SWAYは前日に初めてリハーサルをしたことを明かし「相性バッチリだったんではないでしょうか!」とコメント。GSも「ナイスです!ありがとうございます!最高の笑顔で」と学生たちに話していた。TGCによる地方創生プロジェクトの一環として2年連続で熊本にて開催。「Blooming Together(共に咲く未来)」をテーマに、若者たちと地域社会が一体となるステージなどを展開する。中条あやみ、池田美優、藤田ニコル、なごみ、希空らモデルのほか、高橋文哉や本田響矢といったゲストが登場。ITZY(イッチ)、&TEAM(エンティーム)、FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)らアーティストもステージを彩る。(modelpress編集部)M1.Take A TicketM2.FLAMMABLEM3.We are the one【Not Sponsored 記事】