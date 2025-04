◆EPEXミュー&ベクスン、ランウェイ登場

モデル プレス=2025/04/12】8人組ボーイズグループ・EPEX(イーペックス)のMU(ミュー)とBAEKS EU NG(ベクスン)が4月12日、 グラン メッセ熊本で開催された「麻生専門学校グループ presents TGC KUM AMO TO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。ペアでランウェイに登場した2人は、サマーニットやチェックシャツといった爽やかなアイテムを着こなし。ハイトーンヘアで透明感溢れる儚い魅力を放っていた。

◆「TGC熊本2025」テーマは「Blooming Together」

EPEXは2021年にデビューした 韓国 の8人組ボーイズグループ。グループ名のEPEXには「The gathering of eight youths reaches eight different apexes(8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められている。TGCによる地方創生プロジェクトの一環として2年連続で熊本にて開催。「Blooming Together(共に咲く未来)」をテーマに、若者たちと地域社会が一体となるステージなどを展開した。 中条あやみ 、池田美優、 藤田ニコル 、なごみ、 希空 モデル のほか、 高橋文哉 や本田響矢といったゲストが登場。ITZY(イッチ)、&TEAM(エンティーム)、FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)らアーティストもステージを彩った。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】