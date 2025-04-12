ÉÙÅÄË¾À¸¡¢Àî±ÉÍûÆà¤È¡Ø3Ç¯AÁÈ¡Ù°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ö¤Ã»É¤µ¤ë¡×
½÷Í¥¤ÎÉÙÅÄË¾À¸¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡½¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡½¡Ù(20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË22:30¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
Àî±ÉÍûÆà(º¸)¤ÈÉÙÅÄË¾À¸
Àî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ë¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¤¬¡¢»ÒÌò»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¼Çµï¤Îµ»½Ñ¤ä¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ¤Ê¤É¤òÉð´ï¤Ë¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤éºÆµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£ÉÙÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¸åÆ£º»µª¤À¡£
Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤¢¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤»¤ºÌµÎé¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÍýÍ³¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
ÉÙÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½º£²ó½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á
¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º»µª¼«¿È¤â¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤ä´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¹¥´ñ¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÊ¬¤«¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢»ä¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ìò¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º»µª¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º»µª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òº£°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±³¤Ç¤«¤Ö¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æâ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤ÈÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º»µª¼«¿È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Àî±É¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¡¢º»µª¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¿´¾ð¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ1¤Ä1¤ÄºÙ¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø3Ç¯AÁÈ -º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀî±É¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á°²ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÃç¤Î¤¤¤¤ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÂ¦¤È¤¹¤ëÂ¦¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤¹¡£Àî±É¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥»¥ê¥Õ¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àî±É¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ö¤Ã»É¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÈÄ¹¤â¾®¤µ¤¯¤Æ¤¤ã¤·¤ã¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî±É¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëº»µª¼«¿È¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¿ÍÀ¸¡¢º»µª¤ÎÀ®Ä¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º»µª¤¬Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
Àî±ÉÍûÆà(º¸)¤ÈÉÙÅÄË¾À¸
Àî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ë¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¤¬¡¢»ÒÌò»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¼Çµï¤Îµ»½Ñ¤ä¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ¤Ê¤É¤òÉð´ï¤Ë¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤éºÆµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£ÉÙÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¸åÆ£º»µª¤À¡£
ÉÙÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½º£²ó½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á
¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º»µª¼«¿È¤â¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤ä´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¹¥´ñ¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÊ¬¤«¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢»ä¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ìò¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º»µª¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º»µª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òº£°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±³¤Ç¤«¤Ö¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æâ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤ÈÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º»µª¼«¿È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Àî±É¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¡¢º»µª¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¿´¾ð¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ1¤Ä1¤ÄºÙ¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø3Ç¯AÁÈ -º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀî±É¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á°²ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÃç¤Î¤¤¤¤ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÂ¦¤È¤¹¤ëÂ¦¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤¹¡£Àî±É¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥»¥ê¥Õ¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àî±É¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ö¤Ã»É¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÈÄ¹¤â¾®¤µ¤¯¤Æ¤¤ã¤·¤ã¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî±É¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëº»µª¼«¿È¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¿ÍÀ¸¡¢º»µª¤ÎÀ®Ä¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º»µª¤¬Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Æü¥Æ¥ì