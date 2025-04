映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の公開を記念した「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」が、4月25日(金)〜5月11日(日)の期間、東京・渋谷にある渋谷PARCOで開催される。■描き下ろしイラストのグッズが登場今回開催される「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」は、3つのフォトスポットをはじめ、描き下ろしイラストのオリジナルグッズや『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の新作グッズが展開される期間限定のポップアップショップ。

映画鑑賞を楽しむ&映画の撮影スタッフに扮するどうぶつさんたちのイラストを使用したオリジナルグッズには、「ランチトートバッグ」や、「マグカップ」、「パスケース」、「Tシャツ」など、バラエティ豊かなアイテムが並ぶ。また、3つのフォトスポットには、定番の「パッケージに入れる!フォトスポット」や新登場の「モフモフ!らいおんくんフォトスポット」と「みんなでTHE MOVIE!フォトスポット」が出現し、撮影を満喫できる。